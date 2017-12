Die Fahndung nach dem Juwelier-Räubern vom Ku'damm könnte schneller vorbei sein als gedacht: Die Polizei veröffentlichte am Freitag Aufnahmen von den mutmaßlichen Tätern - in erstaunlich guter Qualität. Einer der beiden Männer trägt nicht einmal eine Maske.

Im Fall des jüngsten Überfalls auf einen Juwelierladen am Berliner Kurfürstendamm hat die Polizei eine konkrete Spur. Sie hat im Internet Bilder von zwei Tatverdächtigen veröffentlicht . Einer der Männer ist maskiert, der andere unmaskiert. Gegen ihn wurde bereits Haftbefehl erlassen. Die Fahndung nach ihm laufe intensiv. Am Donnerstagnachmittag war ein Juwelier überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen gesehen, wie drei Männer den Laden ausgeraubt hätten. Ein 43-jähriger Wachmann war niedergeschlagen worden. Er lag am Freitag weiter mit einer schwer verletzten Schulter im Krankenhaus. Wie hoch die Beute ist, stand laut Polizei nicht fest - das würde aber auch nicht mitgeteilt, so eine Sprecherin.

Am Eingang des Geschäfts war am Abend eine zerstörte Glasvitrine zu sehen, der Tatort war abgesperrt. Die Gegend rund um Berlins bekannteste Einkaufsmeile ist bereits öfter Schauplatz von Überfällen gewesen. Es gibt dort viele Juweliergeschäfte und große Kaufhäuser mit Luxusabteilungen.



Im Januar dieses Jahres brachen Diebe ins Kaufhaus KaDeWe ein und stahlen hochwertige Uhren und Schmuck. Im November 2016 stürmten Maskierte ein Juweliergeschäft in einer Seitenstraße. Sie zerstörten mehrere Glasvitrinen und flüchten mit ihrer Beute. Im Oktober 2016 gab es einen Einbruch bei Karstadt am Kudamm. Die Diebe zerstörten in kürzester Zeit mehrere Vitrinen und stahlen Schmuck. Im August 2016 überfielen zwei Männer mit einer Axt einen Juwelier.