Verkaufsstart für Silvesterfeuerwerk - Mit dem Zünder an die Kasse

28.12.17 | 13:55 Uhr

Seit Donnerstag gibt es wieder Silvesterknaller. Gezündet werden dürfen sie erst am Sonntag. Dann sind auch viele zusätzliche Feuerwehrleute im Einsatz. Ihr Chef warnt vor illegalen Böllern: Deren Sprengkraft sei viel höher - und damit auch die Verletzungsgefahr.



Der offizielle Feuerwerksverkauf hat am Donnerstag begonnen. Bis einschließlich Samstag haben Verbraucher Zeit sich mit Böllern, Raketen und Knallkörpern einzudecken. Die Branche ist dabei zuversichtlich, auch in diesem Jahr einen ähnlich hohen Umsatz zu erzielen, wie im vergangenen Jahr: Bei bundesweit rund 137 Millionen Euro liege die Erwartung, teilte der Verband der Pyrotechnischen Industrie vor dem Verkaufsstart mit. Wenig Verständnis für die wilde Knallerei hat die Berliner Linke. Die Landespartei regt anan, die Silvesterknallerei in der Berliner Innenstadt zu verbieten. Der innenpolitische Sprecher Hakan Tas sagte am Donnerstag dem rbb, durch die Böller würden jährlich Millionen Euro in die Luft geschossen. Feinstaub und Lärm belasteten Menschen und Tiere. Tas räumte ein, dass ein Verbot kurzfristig nicht machbar sei. Er schlug daher vor, unkontrollierte Pyrotechnik stufenweise in der Innenstadt zu untersagen.

TÜV sorgt sich um artgerechte Zündung

Auch die TÜV-Prüfer sind in Sorge um mögliche Schäden durch die Knallerei, sorgen sich dabei vor allem um die artgerechte Zündung der Feuerwerksmunition. Die Prüfbehörde TÜV-Rheinland appellierte darum an Verbraucher, beim Zünden von Böllern und Raketen genau auf die Gebrauchsanleitung zu achten. Um Verletzungen und Brände zu vermeiden, sollten Feuerwerkskörper nur im Freien und niemals aus der Hand heraus abgebrannt werden, betonte der Technische Überwachungsverein. Und die Prüfer machten darauf aufmerksam, dass vor Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen Feuerwerk untersagt sei. Grundsätzlich ist das Abfeuern der Feuerwerkskörper außerdem nur in der Zeit zwischen dem 31. Dezember (in Brandenburg ab null Uhr, in Berlin erst ab 18 Uhr) und dem 1. Januar (in Brandenburg bis 24 Uhr, in Berlin lediglich bis 7 Uhr)erlaubt. Die Gemeinden und Städte können hier allerdings eigene Zeiten festlegen.



Großes Feuerwehraufgebot rund um Silvester

In Erwartung kleinerer und größerer Probleme mit dem Feuerwerk kündigte die Berliner Feuerwehr an, ihr Personal in der Silvesternacht um mehr als Doppelte verstärken. Neben 800 Berufsfeuerwehrleuten seien rund 500 Ehrenamtler aus fast 60 Freiwilligen Feuerwehren mit über 400 Fahrzeugen im Einsatz, sagte Landesbranddirektor Wilfried Gräfling. Dazu kämen mehr als hundert Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen und weitere Freiwillige in Bereitschaft. Zum vergangenen Jahreswechsel war es in Berlin zu mehr als 400 Bränden gekommen. Insgesamt hatte die Feuerwehr in der Neujahrsnacht 2016/17 zu mehr als 1.500 Mal ausrücken müssen.

Der Problem der illegalen Knaller

Für Probleme sorgen alljährlich zudem illegale Feuerwerkskörper, die oft über Polen eingeschmuggelt werden. Berlins Landesbranddirektor Gräfling, warnt, dass die Sprengkraft der meisten illegalen Böller deutlich heftiger sei als bei legalem Feuerwerk. Daher sei auch die Verletzungsgefahr sehr viel höher, so Gräfling am Mittwoch in der rbb-Abendschau. Nur Böller mit CE-Kennung und Registriernummer sind geprüft und in Deutschland erlaubt. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung hat auch dieses Jahr wieder aktuelle Informationen veröffentlicht, wie geprüftes Feuerwerk zu erkennen ist. Auch sie warnt vor illegalem Feuerwerk. Zum einen drohen dadurch schwere Verletzungen, wie Pyrotechnik-Experte Christian Lohrer am Donnerstag dem rbb sagte. Lohrer zufolge ist zum anderen der Umgang mit nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern auch strafbar. Im Maximalfall könne es dafür eine sehr hohe Geldstrafe oder eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren geben.

Um die illegale Einfuhr oft gefährlicher Feuerwerkskörper zu verhindern, untersucht der Zoll bereits seit Anfang Dezember verstärkt an der deutsch-polnischen Grenze Fahrzeuge auf Pyrotechnik, wie die Behörden dem rbb mitteilten. Im vergangenen Jahr waren in der Region rund 9,5 Tonnen Pyrotechnik aus dem Ausland beschlagnahmt worden, wie es hieß. In diesem Jahr war es laut Hauptzollamt schon doppelt so viel. Die Zahl der Kontrollen habe sich nicht erhöht, dafür war die Menge bei einzelnen Funden wesentlich größer.



In Polen gibt es Raketen, Böller und Kanonenschläge, die nicht nur preiswert, sondern auch gefährlich sind, da die Sprengkraft mancher Erzeugnisse reicht, um einen Menschen lebensgefährlich zu verletzen. Das deutsche Recht verbietet hier die Einfuhr und hat Feuerwerk in vier Kategorien eingeteilt: "F1" und "F2" sind frei verkäufliche Kleinfeuerwerke, etwa die Wunderkerze und kleine Knaller. Für die Erzeugnisse der Kategorie "F3" und "F4" aber brauchen Händler und auch die Transporteure Erlaubnisscheine. Die illegale Einfuhr von Knallkörpern ist verboten und kann als Straftat geahndet werden.

Die Behörden warnen dabei auch noch einmal vor so genannten Schallerzeugern der Kategorie P1, die ebenfalls als Feuerwerk angeboten werden. Diese besonders laute Pyrotechnik erzeuge Krach von 120 Dezibel und mehr und werde etwa für die Abwehr gefährlicher Tiere oder als Notsignal eingesetzt, sei aber für die Verwendung als Feuerwerk verboten.

Warnung vor Feinstaub durch Feuerwerkskörper

Der Naturschutzbund (Nabu) warnt zudem vor Feinstaub durch Feuerwerkskörper. Laut Feuerwehr würden in einer einzigen Silvesternacht in Deutschland durch die Feuerwerke etwa 15 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge in der Luft freigesetzt, so der Nabu. So seien in Berlin in den vergangenen Jahren in der Neujahrsnacht um ein Uhr 647 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter gemessen worden, 47 Mikrogramm seien es im Tagesdurchschnitt am

darauffolgenden Tag. Seit 2005 gelte ein Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel, der nur an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden dürfe. Der Feinstaub schädige Lungen und Bronchien, betonte der Umweltverband.

