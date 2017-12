Auf dem Berliner Ring kommt es im Moment zu massiven Einschränkungen in Richtung Wedding.



Nach einem LKW-Unfall wurde die A100 zwischen Jakob-Kaiser-Platz und der Anschlussstelle Beusselstraße/Seestraße am Dienstagmittag voll gesperrt. Der Verkehr staut sich ab Dreieck Charlottenburg.



Auch in der Gegenrichtung - Richtung Neukölln - sind zwei Spuren gesperrt.