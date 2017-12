In zwei Autos in Berlin-Charlottenburg soll ein 27-Jähriger rund 275 Kilogramm Drogen versteckt haben. Sechs Monate nach seiner Festnahme hat der Mann am Mittwoch zum Prozessbeginn vor dem Landgericht Berlin geschwiegen. In seinem Versteck sollen sich 241 Kilogramm Marihuana, 34 Kilogramm Amphetamin-Gemische sowie rund 5.000 Tabletten synthetischer Drogen befunden haben. Der Verteidiger kündigte am Mittwoch an, sein Mandant werde sich möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt äußern.