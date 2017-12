G. M. Berlin Samstag, 23.12.2017 | 13:33 Uhr

"Schutzbedürftige", die andere Leute und sogar Aslybewerber angreifen und deren körperliche Unversehrtheit nicht respektieren, sollten schnellstmöglich nach Hause gebracht werden. Das betrifft hier den Verhafteten. Der immer wieder gemeldete Drogenkonsum bei solchen Vorfällen ist bedenklich. Ob da eine echte Betreuungssituation in der Einrichtung vorliegt, kann man sich auch fragen, was keine Schuldzuweisung an einzelne Betreuer sein soll, die da evtl. nicht "hinterherkommen", wenn die Betreuten einfach nachts draußen herumlaufen. Ich würde aber gern wissen, ob da jedes Mal die Polizei benachrichtigt wird, von wegen Aufsichtspflicht usw.