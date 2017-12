Wie die Berliner Justizverwaltung am Donnerstag mitteilte, entkamen die vier Männer durch einen Lüftungsschacht in der Außenmauer der Haftanstalt, den sie mit einem Hammer und einem Winkelschleifer, einer sogenannten Flex, freilegten.

Auch die Polizei in Brandenburg fahndete in der Nacht nach Angaben eines Sprechers des Lagezentrums im brandenburgischen Innenministerium nach den Entflohenen. Dies sei jedoch wegen der Nähe zu Berlin nicht ungewöhnlich, hieß es.

Nach ihrer spektakulären Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Berlin-Plötzensee sind vier Häftlinge weiter auf der Flucht. "Es gibt noch keine Festnahmen und keinen neuen Stand", sagte eine Sprecherin der Polizei in Berlin am Freitagmorgen. Gegen die vier Männer läuft eine Großfahndung.

"Man muss eingestehen, wir haben unsere Aufgabe, unsere Gefangenen sicher zu verwahren, hier an der Stelle nicht erfüllen können", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen) am Nachmittag dem rbb - und gestand gleich mehrere Fehler ein, angefangen von einem Heizungsraum, der eigentlich abgeschlossen sein sollte, bis hin zu nicht vollständig ausgewerteten Bildern einer Überwachungskamera.

Vor diesem Hintergrund kündigte der Senator eine "Schwachstellenanalyse" an. "Wir werden jetzt alle Routinen und alle Stellen jetzt noch einmal überprüfen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt." Außerdem seien die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden, auch in den anderen Berliner Vollzugsanstalten.

Anstaltsleiter Uwe Meyer-Odewald gab den Zeitpunkt des Ausbruchs mit 8.49 Uhr an. Der Alarm sei aber erst um 9:30 Uhr ausgelöst worden. Wie Behrendt später dem rbb sagte, lag das daran, dass das Wachpersonal erst zu diesem Zeitpunkt das Fehlen der vier Männer bemerkte. Dabei hätte der Ausbruch früher bemerkt werden können, denn an der JVA Plötzensee gebe es "sehr viele Außenkameras", sagte der Grünen-Politiker.

Am Morgen hätten die Männer gemeinsam mit einem Dutzend weiterer Gefangener in einer Autowerkstatt gearbeitet, die auf dem Gefängnisgelände liegt, sagte der Senator. Von dort seien sie unbemerkt in einen Heizungsraum gelangt, der eigentlich abgeschlossen sein sollte. Mit Werkzeug aus der Werkstatt hätten sie zunächst einen Betonpfeiler zerstört und dann die stählerne Armierung an dem Lüftungsschacht durchtrennt.

Innerhalb von drei Minuten seien die vier Männer durch die schmale Öffnung geklettert und dann unter dem Gefängniszaun hindurch in die Freiheit gekrochen, sagte Anstaltsleiter Meyer-Odewald. Wie Fernsehbilder des rbb zeigen, ragten aus dem Lüftungsschaft nach außen gebogene Stahlträger. Davor lagen herausgebrochenes Baumaterial und ein Kleidungsstück.

Es habe - wie üblich in der Kfz-Werkstatt - keine ständige, unmittelbare Beaufsichtigung der Gefangenen stattgefunden, sagte der JVA-Leiter. In der Werkstatt dürften nur Gefangene arbeiten, die vorher im Rahmen eines Sicherheitschecks überprüft wurden. Zur Zeit des Ausbruchs wurden sie von drei Bediensteten überwacht, die nach den Worten von Meyer-Odewald in den "verwinkelten Räumen" jedoch nicht alle Häftlinge gleichzeitig im Blick haben können.