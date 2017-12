Jörg Hoferichter Berlin Dienstag, 05.12.2017 | 22:25 Uhr

Wer 1939 von Berlin mit dem

Zug nach Dresden reisen wollte, brauchte wenige Minuten mehr.

Einige Minuten schneller als vor 78 Jahren - das ist technischer Fortschritt in eindrucksvoller Form.

Die Chinesen werden sich vor Lachen auf die Schenkel klopfen. Auf der Strecke zwischen Peking und Shanghai verkehren Hochgeschwindigkeitszüge mit Tempo 350 km/h. Der Hochgeschwindigkeitszug "Fuxing" schafft 400 Kilometer pro Stunde in der Spitze – und zählt damit zu den schnellsten Zügen der Welt. Die über 1.300 Kilometer lange Entfernung zwischen den chinesischen Metropolen legt der Schnellzug in höchstens viereinhalb Stunden zurück.

Flensburg - Mailand in 4 1/2 Stunden? In Deutschland vielleicht 2050.