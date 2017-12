Konzept inklusive Heilstätten - 2022 kommt die Landesgartenschau nach Beelitz

19.12.17 | 18:57

Beelitz hat den Zuschlag bekommen: Die übernächste brandenburgische Landesgartenschau (Laga) wird in der Spargelstadt in Potsdam-Mittelmark ausgerichtet. Das hat das rot-rote Kabinett entschieden, teilte das Agrarministerium am Dienstag mit. Die Gartenschau wird im Jahr 2022 stattfinden. In Beelitz soll der Park am Mühlenfließ, der direkt an die Altstadt grenzt, zum Kerngelände der 7. Landesgartenschau werden. Die sanierte Altstadt soll ebenfalls einbezogen werden. Eine ehemalige Kläranlage wird nach den Plänen zum Zentrum für Kultur- und Sportveranstaltungen ausgebaut. Hallenschauen finden in der Kirche Sankt Marien Platz. Auch die Beelitz-Heilstätten und umliegende Spargelhöfe sollen zum Konzept gehören. Elektrobusse könnten als "Spargelexpress" verkehren.

Kosten noch offen

Das Land will sich an den Investitionen beteiligen. Wie hoch diese insgesamt ausfallen, werden erst die Ausschreibungen der Aufträge zeigen. Bei der vergangenen Landesgartenschau im Jahr 2013 in Prenzlau (Uckermark) waren etwa 30 Millionen Euro in der Stadt investiert worden, davon gute 13 Millionen direkt in die Gartenschau. Der Großteil des Geldes kam aus EU-Fördertöpfen. Um die Ausrichtung der Landesgartenschau hatte es ein verkürztes Bewerbungsverfahren gegeben. Die unterlegenen Finalisten bei der Auswahl für die Landesgartenschau 2019 waren gebeten worden, ihre Konzepte anzupassen. 2019 ist Wittstock/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin Gastgeber der Landesgartenschau.



2019 ist Wittstock/Dosse dran

Nach der 5. Laga in Prenzlau hatte das Land entschieden, eine Pause bis 2019 einzulegen. Begründet wurde dies mit möglicher Konkurrenz durch die Bundesgartenschau im Havelland 2015 und die Internationale Gartenbauausstellung in Berlin in diesem Jahr.