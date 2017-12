Bei einem Hochhausbrand in Berlin-Biesdorf sind am Samstag mindestens 21 Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Nachmittag über Twitter mitteilte, erlitten 18 Personen leichte Verletzungen, drei seien etwas schwerer verletzt worden, hieß es. Zur Art der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr rettete mindestens 20 Personen aus dem zehngeschossigen Gebäude in der Cecilienstraße, davon mehrere über Drehleitern. Die Ursache des Brands ist bislang unklar. Zwischenzeitlich war die Cecilienstraße komplett gesperrt.

Ausgebrochen war der Brand in einer der unteren Etagen des Hauses. Wie Feuerwehrsprecher Frederic Finner dem rbb sagte, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 12.00 Uhr alarmiert. Zunächst habe es, in einer Wohnung besonders heftig gebrannt. "Es gab große Flammen, die aus dem Fenster rausgeschlagen sind und somit auch über die Fassade auf die darüberliegenden Geschosse übergreifen konnten." Dem Sprecher zufolge breitete sich der Brand dann über das Treppenhaus in die darüberliegenden Etagen aus.



"Der Rauch hat sich ausgebreitet in einen großen Teil des Gebäudes, so dass an den verschiedensten Ecken, in verschiedenen Etagen Personen hatten, die wir zu retten hatten", sagte Finner. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nachdem die Flammen gelöscht waren, bekämpften sie Glutnester im Inneren des Gebäudes in der Cecilienstraße. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.