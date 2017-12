Im Februar 2016 waren sie mit 160 km/h durch die City West gerast und hatten dabei einen anderen Autofahrer getötet. Das Urteil des Berliner Landgerichts lautete auf Mord - zum ersten Mal in so einem Fall. Nun wird der Bundesgerichtshof das Urteil prüfen.

Wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch mitteilte, wird er am 1. Februar 2018 über die Revisionsanträge der beiden Todesfahrer entscheiden (4 StR 399/17). Verhandelt werde der Fall vom vierten Strafsenat, der unter anderem für Verkehrsstrafsachen zuständig ist, kündigte der BGH in Karlsruhe an.