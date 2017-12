Berlin Kidz Video: rbb | 17.12.2017 | Friedrich Rößler | Bild: Berlin Kidz

Jugendgruppe Berlin Kidz - "Wir surfen und sprühen, um frei zu sein!"

16.12.17 | 13:15 Uhr

Sie surfen auf U-Bahnen, seilen sich von Hochhäusern ab oder montieren ein Fahrrad oben auf dem Molecule Man: Die Berlin Kidz sorgen in Berlin mit lebensgefährlichen Stunts immer wieder für Aufsehen und Kopfschütteln. Friedrich Rößler haben sie verraten, warum.

2013 erscheint mit "Berlin Kidz – 100% reines Adrenalin" eine DVD, die das nächtliche Treiben einer Jugendgruppe dokumentiert. Kreuzberger Kids toben sich im Großstadtdschungel aus, suchen in schwindelerregenden Höhen beim Sprühen den Kick, genießen beim S- und U-Bahn-Surfen ihren Adrenalinrausch. Der neue 60-minütige Film der Berlin Kidz hat am Sonntag um 19 Uhr Premiere im Babylon in Berlin-Mitte. Was auf Otto-Normalbürger befremdlich und verrückt wirkt, sorgt in der Berliner Graffiti-Szene von Anfang an für Aufsehen. Denn jetzt wird endlich klar, wie die Berlin Kidz bestimmte Stellen an Häuserfassaden erreichen konnten: mit professioneller Alpinen-Technik, also mit Seilen und Karabiner-Haken. Während auf der Straße Taxen und Busse die Nachtschwärmer kutschieren, entstehen drei Etagen höher bunte Schriftzüge.

Lebensgefährliche Aktionen mit Botschaft

Als ob das nicht ausreichen würde, beleben die Berlin Kidz ein hochriskantes Hobby wieder, das Ende der 90er-Jahre ausgestorben schien: S- und U-Bahn-Surfen. Ein Kick, der schnell Menschenleben fordert. Doch wer die Aktionen genau betrachtet, entdeckt schnell, dass da keine betrunkenen Lebensmüden den ultimativen Schub suchen, sondern alles sehr kontrolliert und professionell abläuft und immer eine Art Botschaft vermittelt wird. Zum Beispiel zeigen die Jungs am 1. Mai auf dem Dach der U1-Hochbahn-Strecke eine "ACAB"-Fahne, während unten die Polizei steht. ACAB bedeutet "All cops are bastards" und gilt als Beleidigung von Ordnungshütern. Auch darüber darf man streiten, aber es zeigt doch, dass die Berlin Kidz nicht den Tod suchen, sondern ausbrechen wollen und sich gegen die bestehenden Verhältnisse auflehnen.

Berlin Kidz Bildergalerie

Die Berlin Kidz haben sich in der Berliner Graffiti-Szene besonders durch bemalte Hochhäuser einen Namen gemacht. (Fotos: Frieder Rössler | Fritz)



Zumeist seilen sich die Berlin Kidz von Dächern ab, um ihre Buchstaben, die sie auch als Hieroglyphen bezeichnen, von oben nach unten an die Hauswände zu malen.



Die beliebtesten Farben von Writer Paradox sind Rot, Blau und Schwarz.

Die Kidz arbeiten häufig in großer Höhe. Trotz einer professionellen Kletterausrüstung kann das schnell lebensgefährlich werden, weil sie häufig nachts arbeiten und dort auch Wind und Wetter ausgesetzt sind. Von der Gefahr entdeckt zu werden, ganz zu Schweigen.



In Kreuzberg und Neukölln sieht man besonders viele Pieces von Paradox und seiner Crew.



Was man aber bei all der Hochseilaction und dem Ausleben ihres künstlerischen Talents nicht vergessen darf: Hier handelt es sich um hochgefährliche, illegale Aktionen.

Bild: Fritz Richtig extrem wird es, wenn sie die Fassade von Windkrafträdern bemalen. Auch hier gilt: Versucht nicht, das nachzumachen!



Auch das Herumklettern auf den Dächern Berlins ist etwas, was viel Erfahrung und Konzentration verlangt.



Künstlerisch ist aber auch einiges los: Hier seht Ihr mal verschiedene Typografien des Buchstabens A von Kidz-Mitglied Paradox. Play Pause Fullscreen

















Gegen das System

Vier Jahre später erscheint im Dezember die zweite DVD. Mit "Berlin Kidz 2 – Fuck the System" schraubt die Kreuzberger Clique ihr eigenes Level noch ein paar Nummern höher und verabschiedet sich sogleich vom Langfilm, da so eine Produktion sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Die detailverliebte und aufwendige Produktion bestätigt diesen Eindruck, zum Inhalt des zweiten Films äußern sie sich so: "Abseilaction, Pixaçao, wir haben höhere Gebäude gemalt, wie zum Beispiel das Postbank-Center, ein Windrad, ein krasses Gebäude in Steglitz. Und mit den guten Drohnenaufnahmen sieht jeder die Tags und Hieroglyphen mal so richtig." Zum Stichwort Pixaçao erzählt Paradox von den Berlin Kidz, dass er diese Technik aus Brasilien übernommen habe. "Das ist ein sehr sozialkritisches Ding. Damals haben die Sprüher diese langgezogenen Schriften von den ganzen Metalbands übernommen und noch schwerer lesbar gemacht." In Sao Paolo seien dann die Typen richtig hoch an den Häusern geklettert und haben mit Schwarz ihre sogenannten Tags angebracht, also einfarbige geschriebene Großbuchstaben und keine bunten Graffitis - oft mit Kritik am System oder dem Staat versehen. "Da spielt dann Typografie und Kalligrafie eine Rolle", ergänzt Paradox.

Markenzeichen: Blau und Rot

Und so machen sich seit ein paar Jahren von oben nach unten geschriebene Schriftzeichen auf nicht nur Kreuzberger Balkonen, Häuserfassaden oder Hochausfronten breit. Auffällig erscheint dabei die Farbkombination Blau und Rot. "Blau ist die Freiheitsfarbe, eine leichte Farbe, da fühlt man sich wohl. Rot ist auch eine schöne Farbe, signalisiert aber Blut und auch ein wenig das Negative." Die Berlin Kidz sehen im Zusammenspiel der beiden Farben ein Yin und Yang. Außerdem lese sich das auch besser, wenn die Buchstaben sehr verschnörkelt sind. Neben der Botschaft "Ich bin hier" und "Wer schreibt, der bleibt" schwingt noch eine andere Message mit: "Man sprüht ja, um frei zu sein und um ein bisschen auszubrechen mit dem Teufelskreis des Systems", berichtet Paradox. Alles drehe sich nur ums Geld und darüber seien sie nicht froh. Auch nicht, wie einige Menschen denken. Daher sprühen sie für Hoffnung und alles, was gut ist. Zusätzlich spiele der Stressabbau eine große Rolle dabei. "Manche betreiben Hochleistungssport oder Wingsuitzeugs, wir holen uns unser Adrenalin eben beim Sprühen und Trainsurfen, wobei Meditieren bestimmt das Beste wäre", schmunzeln sie.

Drogenfreier Adrenalinrausch

Apropos Trainsurfen. Zu ihren Beweggründen erzählen die Berlin Kidz, dass "es dieses Adrenalinding ist, einfach richtig geil abschalten und einfach mal die Sau rauslassen. Ordentlich auf dem Zug rumspringen und die ganze Leute verarschen, die da gerade von der Arbeit kommen." In einem ruhigen Moment erzählt Paradox von einer Phase, die sie manchmal durchmachen. "Trainsurfen ist wie Freerunning oder Parcours. Du machst Sport, bewegst dich fort, indem du alle Hindernisse bezwingst. Da passiert auch viel im Kopf. Wir surfen selten, sonst wirst du leichtsinnig." Ganz wichtig sei dabei, weder zu kiffen noch Alkohol zu trinken. Und eigentlich sei ja Motorrad fahren viel gefährlicher und tödlicher. Ihnen liegt sehr am Herzen, dass keine unerfahrenen Nachahmer in Bierlaune mal eben auf dem Dach von einer S-Bahn mitfahren. So etwas benötigt Vorbereitung und Planung. "Wir kennen die Strecken ganz genau und auch die möglichen Gefahren dabei", betont er.

Ein Fahrrad auf dem Molecule Man? - "Trash-Art"

Viel Aufsehen erregte in Berlin die Aktion "I Am A Rider", die auf YouTube zu sehen ist. Jemand übt auf einem Kinderfahrrad Stunts, anschließend probiert er die auf einem U-Bahn-Dach aus und zum Schluss schließt jemand das Fahrrad oben auf dem Molecule Man an. Lange rätselte die Berliner Öffentlichkeit, wer das war und was das zu bedeuten habe. Die Antwort von Paradox dazu heißt Trash-Art. "In Berlin stehen ganz viele Fahrradleichen rum, wir nennen die Ghostbikes. Die machen wir fahrtüchtig, fahren mit denen und dann bringe ich die eben an Orte, an denen alle kein Fahrrad vermuten würden." Die Menschen sollen sich darüber freuen oder rätseln, wie denn das Fahrrad da hochgekommen sein könnte. Dieses Prinzip, einfach Gegenstände von der Straße zu nehmen und sie zu reparieren und an ungewöhnliche Stellen zu platzieren, ließe sich auch auf den vielen Berliner Sperrmüll anwenden.

Bewusstes Begehen von Straftaten

Die Schattenseite des Treibens von den Berlin Kidz besteht aus Paranoia, Hausdurchsuchungen, Anzeigen und drohenden Geld- und Haftstrafen. Sie begehen Hausfriedensbruch, gefährlichen Eingriff in den Schienen- und Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Da kommen schnell mehr als 100.000 Euro Strafe zusammen oder eine mehrjährige Haftstrafe. Dessen seien sie sich bewusst und hätten Strategien entwickelt, um nicht erwischt zu werden. Darüber reden wollen sie natürlich nicht. Dafür fassen die Berlin Kidz ihre Taten so zusammen: "Wir wollen ausbrechen aus einer Welt, die uns in Ketten hält." Und ihre Freiheit erlangen sie anscheinend nur, wenn sie auf fahrenden Züge rumturnen oder an einem Seil über dem Abgrund hängend ihre Schriftzeichen anbringen.