In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mann in Berlin-Lichtenberg von einer Tram überrollt und getötet worden.



Der Fußgänger wurde in der Falkenberger Chaussee gegen 0:15 Uhr von der Straßenbahn erfasst, wie die Polizei rbb|24 mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar und werde ermittelt. Vermutlich wollte er die Gleise überqueren und wurde dabei von der Tram M4 erfasst, wie Medien berichten.

Erst Ende November war an der Falkenbergr Chaussee eine 78-jährige Frau beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.