Der Mädchenclub Schilleria in Berlin-Neukölln kann in seinen Räumlichkeiten bleiben. Am Montag haben sich Bezirk und Vermieter überraschend auf einen Kompromiss geeinigt. Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) sagte dem rbb, man habe einen Mietpreis ausgehandelt, den das Jugendamt finanzieren könne. Zudem gebe es jetzt einen Fünfjahresvertrag mit Verlängerungsmöglichkeit über weitere fünf Jahre.



Der Mädchentreff im Schillerkiez hatte vor zwei Monaten eine Kündigung erhalten. Später schlug der Eigentümer eine Mieterhöhung von fünf auf 15 Euro vor, was dem Bezirksamt zu teuer war. Die Schilleria gibt es seit fast 15 Jahren. Dort spielen, lernen und diskutieren Mädchen aus dem Kiez miteinander. Ziel ist, sie zu unterstützen, selbstbewusst und selbstbestimmt zu leben.