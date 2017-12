Fast jeder dritte Berliner hat einen Migrationshintergrund. Auch die Polizei macht da keine Ausnahme - und so kommt es vor, dass sich die Beamten auch mal in ihrer Muttersprache unterhalten. Die Polizeiführung hört das aber gar nicht gerne.

Rund 3,7 Millionen Menschen leben derzeit in Berlin, und fast jeder dritte von ihnen hat in irgendeiner Weise einen Migrationshintergrund. Auch bei der Polizei liegt der Anteil von Menschen mit ausländischen Wurzeln inzwischen bei fast 30 Prozent, trotzdem wollen es der Senat und die Polizeispitze nicht tolerieren, wenn sich Polizisten im Dienst in einer Fremdsprache miteinander unterhalten.

"Der Gebrauch einer Fremdsprache zwischen Dienstkräften während des Dienstes wurde durch Vorgesetzte vereinzelt festgestellt" - zu dieser Aussage sieht sich der Senat durch eine parlamentarische Anfrage der AfD veranlasst. Die gemeinsame behördliche Sprache sei Deutsch - das sei den Polizisten auch bekannt, betonte die Senatsinnenverwaltung in ihrer Antwort am Mittwoch. Das Deutsche bilde "die Grundlage für eine gute, transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit" in der Behörde. Und weiter: "Sofern in Einzelfällen durch die Verwendung einer Fremdsprache diese Transparenz nicht gewährleistet ist, ist derartiges Verhalten offen durch Vorgesetzte oder Mitarbeitende anzusprechen und zu unterbinden."