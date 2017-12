Steffen Berlin Freitag, 22.12.2017 | 10:04 Uhr

Danke für die ausführlichen Zahlen und auch die Klarstellungen. Machen uns doch die Medien und die Radfahrerlobby nach jedem Todesfall weis, wie gefährdet doch Radfahrer wären. Ja, jeder dieser Unfälle ist eine Tragödie und es gilt, diese möglichst zu vermeiden. Am gefährlichsten leben aber immer noch Fußgänger. Die haben aber keine so laute Lobby. Wäre schön, wenn in die Diskussionen um den Radverkehr mal wieder etwas mehr Realismus einkehren würde. Es gibt sicher vieles in Berlin für Radfahrer zu verbessern. Ein Himmelfahrtskommando ist Radfahren in Berlin aber nicht, obgleich es durchaus Stellen gibt, wo Radfahren vergleichsweise gefährlich ist.

Bitte nehmt alle auf einander Acht, dann gibt es hoffentlich in 2018 noch weniger Opfer!