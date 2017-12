Ein 65-jähriger Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Auto hatte den

Mann am Dienstagnachmittag beim Überqueren der Kreuzung Schloßstraße Ecke Grunewaldstraße erfasst.

Der 83 Jahre alte Autofahrer war laut Aussagen von Zeugen trotz Rotlicht auf die Kreuzung gefahren, während der Fußgänger die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 65-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er kam in eine Klinik, wo er in der Nacht zum Mittwoch an seinen Verletzungen starb.