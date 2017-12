Bild: rbb

Händler auf dem Weihnachtsmarkt - Menschen, die in Buden stehen

03.12.17 | 09:22 Uhr

Die Adventszeit hat begonnen, die Händler auf den Weihnachtsmärkten wollen Kasse machen: Sie grillen Würstchen, kandieren Mandeln, verkaufen Speckstein und Hunde-Leckerlis. Mara Nolte hat drei von ihnen in Berlin besucht.



Wambui Mwangi hat viele Herzen. Eines davon hält sie gerade in der Hand. Es ist blau und hat weiße Punkte. Während sie spricht, dreht sie es zwischen den Fingern, streicht über die glatte Oberfläche. "Ich komme seit 13 Jahren hier auf den Weihnachtsmarkt, in dieser Zeit waren nur meine Herzen immer dabei", sagt sie. Die Kleinode liegen in einer Glasschüssel, sind pink, blau und grün - mit Blumen, Tieren und Symbolen bemalt.



Bunte Herzen aus Speckstein.

Mwangi hat sie aus Speckstein aus Kenia zurechtgeschliffen. Ihre Heimat verließ sie vor 27 Jahren, um in Berlin zu leben und als Designerin und Kunsthandwerkerin zu arbeiten. Jetzt steht Mwangi in ihrer Bude auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Potsdamer Platz. Um die Metallstreben des Containers hat sie goldene Lametta-Girlanden gewickelt. An der Rückwand schweben Engel-Figuren.

Wambui Mwangi macht Kunst aus kenianischen Rohstoffen.

Kunden-Kontakt nur einmal im Jahr

Die Zeit auf dem Weihnachtsmarkt ist für Mwangi eine besondere. Denn nur in diesen vier bis fünf Wochen hat sie direkten Kontakt zu den Menschen, die ihre Arbeiten kaufen. "Kunsthandwerk ist etwas, das ausstirbt, wenn man nicht das macht, was die Leute interessiert", sagt sie. Normalerweise verkauft sie ihre Arbeit an Zwischenhändler. Im Advent bekommt Mwangi direkt mit, was den Leuten gefällt und was nicht.



Eine Frau nähert sich der Bude. Sie begutachtet steinerne Elche und Elefanten, entscheidet sich dann aber doch für ein Windlicht aus kenianischem Flaschenkürbis. Verkaufen kann Wambui Mwangi in den vier Wochen vor Weihnachten zwar noch genug, trotzdem liefen die Geschäfte von Jahr zu Jahr schlechter, erzählt sie - es gebe immer mehr Konkurrenz. "Inzwischen gibt es so viele Weihnachtsmärkte in der Region" und der auf dem Potsdamer Platz sei nicht unbedingt der schönste, sagt Mwangi.

Lametta und künstliches Tannengrün zaubern aus den Reihen weißer Verkaufsbuden noch lange kein Weihnachtswunderland. Zu den Glühwein-Trinkhallen auf dem Potsdamer Platz kämen vornehmlich Touristen oder Passanten, die zufällig in der Nähe seien, sagt José Luis. Er nennt sie "galoppierende Armut".



José Luis fertigt seinen Schmuck von Hand in Berlin an. | Bild: rbb

"Alle wollen's billig, billig, billig"

Seine Bude steht nicht weit entfernt von Wambui Mwangis Stand. Vor 39 Jahren ist José Luis aus Argentinien nach Deutschland gekommen, der Liebe wegen. Auf den Weihnachtsmarkt kämen nur die Leute ohne Geld, sagt er: "Alle wollen's billig, billig, billig." Als Kunsthandwerker habe man da kaum Chancen. Die Umsätze seien miserabel und würden von Jahr zu Jahr schlechter, "nur die Standmieten steigen", sagt er. Rund 4.300 Euro Miete zahle er für vier Wochen. Er hat sich mit dem Oberkörper über den Verkaufstresen seiner Bude gebeugt. Vor seinem graubärtigen Gesicht hängen Ketten mit großen runden Amuletten - Schlangen, Sonnen, Spiralen. Das Designen, Entwerfen, Kreieren seines Schmucks macht José Luis immer noch Spaß. Aber nach 35 Jahren Kunden-Kontakt habe er daran keine große Freude mehr. "Die kommen mit ihren Senffingern und fassen den Schmuck an ", klagt er. Die Leute hätten einfach keinen Respekt mehr.

Vielen Kunden ist sein Schmuck zu teuer, sagt José.

Eine Gruppe junger Männer mit Glühweinbechern in den Händen bleibt vor José Luis' Bude stehen. Einer von ihnen betrachtet ein breites Armband mit Sonnenornament. Als er den Preiszettel sieht, ruft er seinen Kumpels auf Spanisch zu: "Das Armband, superteuer!". 52 Euro soll es kosten. "Menschen sind unendlich dämlich", raunt José Luis. "Zum Glück wohnen wir hier nicht", sagt eine Frau im Vorübergehen zu ihrem Mann. "Warum denn?", erwidert der. "Die Sachen sind so schön, da würden wir arm." - "Naja, nicht alle", sagt José Luis.

Hundekekse - natürlich vegan

Ein paar Verkaufsstände weiter, vorbei an Lebkuchenherzen, Würstchen und Pantoffeln, spricht mehr Zuversicht aus der Bude. "Die ersten Reaktionen waren gut, die Leute sind erstmal verblüfft und neugierig", sagt Ramon Jorek. Er hält einen Keks in Knochenform in der Hand - "Merry X-mas" steht darauf.

Ramon Jorek verkauft zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt.

Jorek war und ist in seinem Leben schon vieles: Musiker, Gastronom und jetzt auch Hundebäcker. Auf dem Weihnachtsmarkt verkauft er zum ersten Mal: Hundeleckerlis ohne Salz, Zucker und Konservierungsstoffe. Die Plätzchen in Tannenbaum-, Herz- und Brezel-Form gibt es natürlich auch vegetarisch und vegan. Die Eigentümer der Hundebäckerei "Hov-Hov" sitzen in Slowenien. Wenn die Geschäfte auf dem Weihnachtsmarkt gut laufen, will Ramon aber auch eine Filiale in Berlin aufmachen. Eine englische Touristin bleibt stehen "Oh look, for Percy!" ruft sie begeistert und kauft einen Tannenbaum.