Cocktails und Psychopharmaka - Freispruch für Zahnarzt, der Patientin betäubt haben soll

12.12.17 | 19:44 Uhr

Bei einem privaten Treffen soll ein Berliner Zahnarzt eine Patientin unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Das Amtsgericht Tiergarten sprach ihn frei. Auch wenn einiges für die Schilderung des mutmaßlichen Opfers spricht, hieß es im Urteil. Von Ulf Morling

Es sei durchaus möglich, dass Felicitas D.* (37) von Zahnarzt Silvio B.* unter Drogen gesetzt, in ein 5-Sterne-Hotel in Charlottenburg gebracht und dort vergewaltigt wurde, heißt es im Urteilsspruch. Doch die Ein- und Auscheckdaten des Luxushotels im die Tat begangen worden sein soll, ließen sich nicht mit der Aussage des mutmaßlichen Opfers in Einklang bringen, so der vorsitzende Richter. Im Zweifel entscheide das Gericht deshalb für den Angeklagten, knapp zweieinhalb Jahre nach der vermeintlichen Tat. Im Juni 2015 hatte Zahnarzt Silvio B. die Jahre andauernde Behandlung seiner Patienten Felicitas D. erfolgreich beendet. Die Rechtsanwältin war unendlich dankbar, endlich keine Schmerzen mehr zu haben. Deshalb gab sie in der Charlottenburger Praxis des Zahnarztes Blumen ab. Da beide gemeinsame sportliche Interessen zu haben schienen, tauschten sie ihre Handynummern aus. In der Folge chatteten sie per WhatsApp miteinander. Er habe sich gerade getrennt und würde gern zu ihr nach Hause kommen, um gemeinsam etwas zu kochen, schlug B. vor. Sie lehnte das Angebot ab und schlug vor, gemeinsam essen zu gehen. So lud Silvio B. sie in ein Restaurant am Ku'damm ein, wo sich beide eine große Pizza teilten.

"Du trinkst zu wenig"

Maximal zweieinhalb Gläser Rotwein habe sie getrunken, sagt Felicitas D. vor Gericht. "Er war immer freundlich und nett. Es war ein Gespräch wie mit einem alten Kumpel", berichtete sie. Nach dem Essen tranken beide Caipirinha in eine Cocktailbar. Er sprach über seinen Lieblingssport Tennis. Sie über ihr Training für den Berlin-Marathon. Später habe er ihren Kopf an sich gezogen und sie hätten sich geküsst. Das habe sich gut angefühlt, so D. bei ihrer Zeugenaussage. Irgendwann habe er zu ihr gesagt: "Du trinkst zu wenig". Er sei dann aufgestanden, um an der Bar die nächsten Drinks zu holen. "Dort muss er mir etwas in das Glas gekippt haben", so die Frau. "Ich habe nichts Böses gedacht und auch den zweiten Cocktail getrunken", sagt Felicitas D. Anschließend sei ihr komisch geworden. Sie sei hellwach gewesen, aber desorientiert. B. habe einen Spaziergang vorgeschlagen und sie seien auf der Suche nach einem Kaffee irgendwann nachts in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe des Bahnhof Zoos gelandet. "Ich bin völlig benommen gewesen und gelaufen, als wenn ich fliege", sagt D.

Haarprobe ergab Spuren von zwei Psychopharmaka

Nachdem sie einen Latte Macchiato in der Hotelbar getrunken hatten, habe er sie durch die Gänge zu einem Zimmer geführt. Er wolle ihr jetzt eine andere Seite von sich zeigen, habe B. zu ihr gesagt. Es sei alles total entspannt gewesen, aber sie habe nicht mehr denken können, sagt Felicitas D. "Das fühlte sich an wie kurz vor meiner Operation 2010, als mir Beruhigungsmittel gespritzt wurden". Im Zimmer soll der Angeklagte die sedierte Frau zweimal vergewaltigt haben, lautet der Vorwurf. "Ich dachte, der missbraucht mich, aber ich konnte nichts machen. Mir kam sogar ein Zeitungsartikel in den Kopf, dass jede dritte oder siebte Frau vergewaltigt wird, aber ich konnte nichts tun!" Nach diesem Abend sei der Kontakt zwischen Zahnarzt und Patientin abgebrochen. Erst Tage später sei ihr langsam klar geworden, was in jener Nacht passiert sei, sagt Felicitas D. Freunde sowie eine Beratungsstelle hätten ihr geraten, keine Anzeige zu erstatten. Ihr Hausarzt habe ihr jedoch geraten, eine Haarprobe analysieren zu lassen, um ihren Verdacht bestätigen zu können.

"Ich wollte nicht in der Zeitung lesen, dass er eine Frau umgebracht hat"

Im Labor seien zwei starke Psychopharmaka nachgewiesen worden. "Ich dachte, mich trifft der Schlag", sagt D. über den Moment, als sie die Ergebnisse mitgeteilt bekam. Knapp drei Monate nach der Tat zeigte Felicitas D. ihren Zahnarzt an. Obwohl sie alles habe nur vergessen wollen, wie sie sagt. "Aber ich wollte mir keine Vorwürfe machen, wenn ich ihn nicht anzeige und dann in zehn Jahren in der Zeitung lese, dass er mit Psychopharmaka eine Frau sogar umgebracht hat!" Während des Prozesses hatte sich der angeklagte Zahnarzt immer wieder zu seinem mutmaßlichen Opfer umgedreht und die 37-Jährige angestarrt. Als die Frau aussagte und nur zwei Meter neben dem Angeklagten auf dem Zeugenstuhl saß, wippte er mit seinem Fuß, schüttelte seinen Kopf und fixierte die Frau stundenlang aus nächster Nähe. Dabei lächelte er manchmal. Zu den Tatvorwürfen schwieg der Angeklagte im Prozess allerdings.

Im Zweifel für den Angeklagten

In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter: "Es spricht vieles dafür, dass alles so geschah, wie es Felicitas D. beschreibt". B. habe sowohl ein Motiv, als auch die Gelegenheit zu der Tat gehabt. Die Beschreibungen der Zeugin seien allerdings nicht mit den Computerbelegen aus dem Hotel am Zoo in Einklang zu bringen. Demnach habe Zahnarzt Silvio B. kurz nach Mitternacht eingecheckt und bar bezahlt. Kurz nach 2 Uhr soll er nach den Angaben der Empfangschefin bereits wieder ausgecheckt haben. D. dagegen hatte behauptet, mit einem Latte Macchiato und Gin Tonic völlig benommen aus der Bar aufs Zimmer geschoben und vergewaltigt worden zu sein. Wenn nach 2 Uhr die Getränke in der Bar gezahlt und ausgecheckt wurde, könne D. unmöglich danach im Zimmer vergewaltigt worden sein, schlussfolgerten die Richter. Das Gericht habe zudem nicht ausschließen können, dass die Klägerin die nachgewiesenen Psychopharmaka nicht selbst eingenommen habe. Diese Zweifel seien der Grund für den Freispruch des Angeklagten. Der Angeklagte selbst ergriff erst am Ende des Prozesses das Wort. Er könne sich überhaupt nicht vorstellen, so eine Tat zu begehen. "Ich bin seit 26 Jahren verheiratet und habe eine solide Familie", sagte er wörtlich. Aus welchem Grund er in jener Nacht mit Felicitas D. in ein Hotelzimmer für 235 Euro eincheckte, ließ er allerdings offen.

Felicitas D. nahm den Urteilsspruch äußerlich gefasst auf. Sie kann dagegen in Berufung gehen.

