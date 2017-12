Mit neuer deutscher Küche haben es die Berliner Zwillingsbrüder Thomas und Mathias Sühring in Thailand zu einem Michelin-Stern geschafft. Die beiden 40 Jahre alten Köche wurden am Mittwoch in der Hauptstadt Bangkok ausgezeichnet. Ihr Restaurant "Sühring" haben sie erst im Februar vergangenen Jahres eröffnet. Auf der Karte finden sich Klassiker der deutschen Küche in moderner Variante.