Unfälle über Weihnachten - Zwei Autofahrer rammen elf Autos

26.12.17 | 15:39 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Reinickendorf gleich vier Unfälle hintereinander gebaut. In der gleichen Nacht rammte ein anderer Autofahrer in Moabit mehrere Autos. Er ist noch auf der Flucht vor der Polizei.



Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend nacheinander vier Unfälle mit hohem finanziellen Schaden verursacht. Der 48-Jährige prallte in Reinickendorf zunächst gegen zwei parkende Fahrzeuge, fuhr trotzdem weiter und rammte später ein drittes Fahrzeug auf einem Seitenstreifen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Autos beschädigt. Der Mann hielt jedoch erst an, als er in ein wartendes Auto mitten auf der Straße fuhr. Verletzt wurde niemand. Der Mann muss sich aber wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Polizisten nahmen ihm seine Autoschlüssel vorerst ab. Ein Zeuge hatte die unsichere Fahrweise des 48-Jährigen von Anfang an beobachtet und die Polizei alarmiert.



Fahrer in Moabit auf der Flucht

Auch in Moabit krachte es. Die Polizei wollte in der Nacht zu Dienstag einen Autofahrer auf der Beusselbrücke überprüfen. Statt anzuhalten gab der Mann Gas, raste über zwei rote Ampeln und rammte auf seiner Flucht fünf parkende Fahrzeuge in voller Fahrt. Bei einigen sah es am Morgen mit aufgerissenen Kotflügeln, eingedrückten Türen und abgerissenen Kotflügeln nach Totalschaden aus. Der Motorblock des Fluchtautos wurde durch die Wucht Aufprall mehrere Meter weit hinaus geschleudert. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten unverletzt und unerkannt zu Fuß. Wegen der Bergung der beschädigten Fahrzeuge blieb ein Teil der Beusselstraße am frühen Morgen knapp zwei Stunden lang gesperrt. Die Besitzer der Wagen fanden am Morgen Zettel vor, dass sie sich bei der Polizei melden sollen.