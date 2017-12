Bild: dpa/Patrick Pleul

Prozess um Todesfahrt in Oder-Spree - Mutmaßlicher Dreifachmörder war mit 130 km/h unterwegs

12.12.17 | 17:28 Uhr

Ganz bewusst hat der mutmaßliche Mörder aus Oder-Spree im Februar zwei Polizisten totgefahren - zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das am Dienstag vor Gericht vorgestellt wurde. Vor der Todesfahrt soll der 25-Jährige seine Großmutter erstochen haben.





Der Fluchtwagen des mutmaßlichen Dreifachmörders von Ostbrandenburg soll bei der tödlichen Kollision mit zwei Polizisten mindestens 130 Stundenkilometer schnell gewesen sein. Zu dieser Einschätzung kam am Dienstag ein Sachverständiger der Prüfgesellschaft Dekra im Prozess vor dem Landgericht Frankfurt (Oder).



Hintergrund Brandenburg Aktuell Mutmaßlicher Dreifachmörder - Psychiater hält Jan G. für eiskalt, asozial und narzisstisch Er soll die eigene Großmutter getötet und auf der Flucht zwei Polizisten überfahren haben. Lange wurde der mutmaßliche Täter Jan G. für schizophren gehalten. Nun scheint sich das Blatt zu wenden - aufgrund eines neuen psychiatrischen Gutachtens.

Angeklagter steuerte gezielt auf Polizisten zu

Hinweise darauf, dass das Auto am 28. Februar vor dem Aufprall abbremste, liegen demnach nicht vor. Der Wagen sei auf der Bundesstraße bei Oegeln (Oder-Spree) vor der Kollision nach rechts gelenkt worden. An dieser Straßenseite standen die Polizisten, die eine Kontrollstelle einrichten sollten, um das Fluchtauto zu stoppen. Der Angeklagte soll zuvor seine Großmutter in ihrem Wohnhaus in Müllrose erstochen haben. Der Sachverständige nannte das Fahr- und Lenkverhalten "bewusst". Der Wagen sei technisch intakt gewesen. Die Fahrbahn sei an diesem Tag trocken und nicht glatt gewesen. Seit Mitte Oktober steht der 25-Jährige wegen dreifachen Mordes vor Gericht. Er hatte die Taten indirekt zugegeben, indem er über die Tatabläufe sprach.



Leichenteile flogen bis zu 125 Meter weit

Dem Sachverständigen zufolge stand der Polizeiwagen 2,30 Meter und die Polizisten ein beziehungsweise 1,70 Meter von der Bundesstraße entfernt. Nach dem heftigen Aufprall seien Leichenteile in bis zu 125 Meter Entfernung gefunden worden, sagte der Gutachter. Die Prüfgesellschaft hatte für das Gutachten auch zahlreiche Straßen-Szenen nachgestellt. Eine Videokamera in einem fahrenden Wagen, der das Fluchtauto darstellte, sollte Hinweise darauf geben, ab wann der Beschuldigte die beiden Beamten und den Polizeiwagen gesehen haben könnte. Den Prüfungen zufolge waren Fahrzeug und Beamte in 142 Meter Entfernung eindeutig und gut zu sehen.



Verteidigung spricht sich gegen Verwertung des Gutachtens aus

Auf einer Teststrecke wurde auch erprobt, wie lange es dauert, ein Nagelbrett auszuwerfen. Dahinter steckt die Frage, ob die Beamten damals genügend Zeit hatten, dieses vor dem Aufprall noch auf die Bundesstraße auszuwerfen. Dem Gutachter zufolge begann das Fluchtauto zwei Sekunden vor dem Aufprall nach rechts zu fahren. In dieser Zeit - so legen es die Versuche für das Gutachten nahe - sei es bei der Geschwindigkeit des Fluchtwagens nicht mehr möglich gewesen, das Nagelbrett auszuwerfen. Hinweise oder Spuren an dem Nagelbrett, dass es tatsächlich ausgeworfen wurde, habe er nicht bemerkt, sagte der Dekra-Gutachter.



Die Verteidigung des Angeklagten beantragte vor Gericht, das Gutachten nicht zu verwerten. Dem Anwalt zufolge zieht dieses Erkenntnisse auch aus einem Video eines Lastwagens, der kurz vor dem Aufprall an dem Tatort vorbeifuhr. Am Dienstag entschied das Gericht nicht mehr über den Verwertungswiderruf. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt. Sendung: Inforadio, 12.12.2017, 16.00 Uhr