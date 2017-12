dpa-Zentralbild Audio: Inforadio | 04.12.2017 | Torsten Sydow | Bild: dpa-Zentralbild

Sonderkommission aufgestockt - Bislang keine heiße Spur zu DHL-Erpresser

04.12.17 | 17:56 Uhr

Rund 50 Hinweise sind bereits eingegangen - aber noch fehlt vom DHL-Erpresser jede Spur. Was man inzwischen weiß: Dass die in Potsdam entdeckte Paketbombe auch dort aufgegeben wurde. Daraus ergeben sich auch wichtige Hinweise zu einem möglichen Täterprofil.

Im Fall der in Potsdam gefundenen Paketbombe sind bei der Polizei bis zum Montagnachmittag rund drei dutzend Hinweise eingegangen. Eine heiße Spur war aber noch nicht dabei, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Sonderkommission wurde inzwischen auf über 50 Ermittler verdoppelt.



Paket wurde in Potsdam-West aufgegeben

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen hat die Polizei immerhin erste Hinweise auf ein mögliches Täterprofil und geht davon aus, dass es sich um einen regional agierenden Täter handelt. Das Paket sei in Potsdam-West in einer DHL-Packstation aufgegeben worden, sagte der Sprecher der Polizei Brandenburg, Torsten Herbst, am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Zuvor sei in einem ähnlichen Fall ein Paket in Berlin aufgegeben und ebenfalls in Brandenburg zugestellt worden. Anfang November war ein Paket an eine kleinere Firma in Frankfurt (Oder) gegangen. Es war bei der Entschärfung komplett zerstört worden.



Sonderkommission jetzt nach QR-Code benannt

Die Sonderkommission wurde inzwischen inzwischen in Soko "Quer" umgenannt - angelehnt an den QR-Code, mit dem die Millionenforderung an die DHL gestellt worden war. Ein QR-Code ("Quick Response", englisch für "schnelle Antwort") ist ein Barcode, mit dem Informationen verschlüsselt versendet werden können. In sogenannten Datenpixeln sind zum Beispiel Texte, URL-Adressen für Websites oder Bilder enthalten. Mithilfe eines Scanners wird der Code erfasst. Ursprünglich hieß die Soko "Luise" - so wie die Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt, wo die Paketbombe am Freitag abgegeben worden war. Inzwischen ist die Sonderkomission auf 50 Ermittler aufgestockt worden. Unter anderem arbeiten sie eng mit der DHL zusammen.



Zahlreiche Hinweise von Brandenburgern

Zahlreiche Bürger meldeten am Montag verdächtige Pakete - allein das Potsdamer Polizeipräsidium zählte zehn solcher Pakete. In allen Fällen hätten sich die Herkunft und der Inhalt aber klären lassen, ohne dass Spezialisten der Polizei anrücken mussten, sagte eine Polizeisprecherin. So ging etwa bei der Bußgeldstelle der Polizei in Gransee nördlich von Berlin ein verdächtiges Paket ein. Das Gebäude sollte evakuiert werden - doch im Paket war nur ein Christstollen. In Pritzwalk im Nordwesten Brandenburgs wurde die Polizei von einer Frau wegen eines Pakets gerufen, in dem sich eine Tube mit Gel befand, die der Ehemann bestellt hatte.

Weitere Infos Hinweise für die Bevölkerung Hinweise auf gefährliche Pakete könnten laut Polizei Brandenburg sein: fehlender oder unvollständiger Absender auffällige Rechtschreibfehler Flecken oder Verfärbungen am Paket Drähte oder Auffälligkeiten am Paket

Die Polizei hat en Hinweistelefon eingerichtet: 0331-505950 . In dringenden Fällen soll die 112 kontaktiert werden.





DHL soll Millionen zahlen

Mitten im Weihnachtsgeschäft verlangen der oder die Erpresser von der Pakettochter der Deutschen Post laut Polizei mehrere Millionen Euro und drohen mit weiteren Bomben. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von skrupellosen Tätern und rief die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Bei Paketen unbekannter Herkunft sollte man besonders vorsichtig sein und im Zweifel die Polizei rufen, sagte Woidke am Montag dem rbb.



Ermittelt wird wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Hinweise darauf, dass auch andere Lieferdienste erpresst werden, gibt es bislang nicht, erklärte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD).

Sendung: Inforadio, 04.12.2017, 17.40 Uhr