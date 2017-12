HLamm Samstag, 23.12.2017 | 18:03 Uhr

2. Zum Vergleich NRW - Brandenburg:

Innerhalb eines Ballungsraums oder einer Großstadt wird die Durchschnittsgeschwindigkeit beim Fahren sicherlich geringer sein als auf außerörtlichen Landstraßen, die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, dürfte bei höheren Geschwindigkeiten aber auch höher sein.

Dazu kommen aber noch weitere Faktoren. Zum Beispiel gibt es außerhalb von Ballungsräumen anteilig mehr Individualverkehr, denn abends, nachts und an Wochenenden gibt es in Brandenburg teilweise gar keinen ÖPNV. Auch sind teilweise sogar Landesstraßen in einem so schlechten Zustand, dass sie sogar vom Landesamt für Straßenwesen als "nicht befahrbar" gekennzeichnet werden, vom Zustand vieler Kreis- oder Gemeindeverbindungsstraßen ganz zu schweigen.