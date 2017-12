Krankenstand in Brandenburger Verwaltungen steigt weiter

So lang wie mancher Jahresurlaub hat, sind Brandenburger Verwaltungsmitarbeiter durchschnittlich krank. Tendenz steigend. Zu viel zu tun bei zu wenig Personal macht vor allem die Justiz krank. Aber auch Polizei und Finanzen füllen häufig einen gelben Schein aus.

Steigende Arbeitsbelastung, Personalabbau und Überalterung: In den Brandenburger Verwaltungen hat der Krankenstand weiter zugenommen. Dabei ist er schon seit langem überdurchschnittlich. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Demnach entfielen in den Brandenburger Ministerien im vergangenen Jahr auf jeden Beschäftigten 25,2 Krankentage. Das seien etwa 3,5 Prozent mehr als vor vier Jahren. Im Bundesdurchschnitt war ein Arbeitnehmer im vergangenen Jahr 17,7 Tage krankgeschrieben.

Rückenbeschwerden und psychische Probleme - darunter leiden viele Brandenburger, und sie sind im Durchschnitt häufiger krank als andere Bundesbürger. So geht es aus den aktuellen Zahlen einer großen Krankenkasse hervor. Und auch über die Gründe lässt sich etwas sagen.

Vor allem im Justizvollzug soll es in Brandenburg viele Ausfalltage geben. 55 seien es nach Angaben des Innenministeriums durchschnittlich gewesen. Trotz des Projekts "Gesundheitsmanagement für die Vollzugsbediensteten" stieg die Zahl der Ausfalltage binnen Jahresfrist zuletzt um fünf Tage. Starke Ausfälle gebe es auch bei der Polizei, an den Gerichten und in der Finanzverwaltung.