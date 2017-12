Imago/ imagebroker Video: rbb Aktuell | 20.12.2017 | Bild: Imago/ imagebroker

Waldzustandsbericht - Fast jede vierte Brandenburger Eiche hat schwere Schäden

20.12.17 | 19:12 Uhr

Milde Winter, trockene Frühjahre, schwere Stürme - der Klimawandel macht Brandenburgs Wäldern zu schaffen. Vor allem die Eichen leiden zunehmend. Doch insgesamt geht es den märkischen Bäumen gar nicht so schlecht - vor allem eine Art hält sich wacker.

Brandenburgs Wälder sind nach Angaben von Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD) in einem insgesamt guten Zustand. Mehr als 90 Prozent der märkischen Waldflächen weisen keine großen Schäden auf, sagte Vogelsänger am Mittwoch bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2017 in der Staatskanzlei in Potsdam. Seit den 1990er Jahren sei eine "enorme Verbesserung" zu verzeichnen, betonte der Minister: "Der Brandenburger Wald ist in seiner Existenz nicht bedroht." Dem Bericht zufolge weisen wie im Vorjahr 46 Prozent der Waldflächen keine Schäden auf. Bei neun Prozent der Baumbestände seien allerdings deutliche Schäden erfasst worden - das sei ein Prozentpunkt mehr als 2016.

Kiefern gesund - Zustand der Eichen schlechter

Mit einem Anteil von 72 Prozent dominiert in Brandenburgs Wäldern weiter die Kiefer. Dort sind fünf Prozent der Bestände deutlich beschädigt, die Hälfte des Baumbestands ist schadensfrei.



Bei den Eichen, die inzwischen rund zwölf Prozent der Waldflächen ausmachen, weisen hingegen nur 28 Prozent gar keine Schäden auf. Der Anteil der Eichen mit deutlichen Schäden ist von 20 auf 22 Prozent gestiegen. Hintergrund seien längere Trockenperioden, heißt es im neuen Bericht. Bei den Buchen, die auf knapp dreieinhalb Prozent der Waldflächen wachsen, gelten 61 Prozent als schadensfrei, 2016 waren es 56 Prozent. Deutliche Schäden weisen sechs Prozent der Buchenbestände auf.

Brandenburgs Forstminister Jörg Vogelsänger.

Die größten Gefahren: Klimawandel und Schädlinge

Grund zur Entwarnung gibt es laut Umweltminister Vogelsänger allerdings nicht. Die Baumbestände müssen nach seinen Worten zunehmend mit Folgen des Klimawandels und mit Wetterextremen wie trockenen Frühlingen, milden Wintern und schweren Stürmen fertig werden. Allein Sturm Xavier hatte Anfang Oktober hunderttausende Bäume in Brandenburg umgeworfen. Probleme bringe der Klimawandel auch durch das Einschleppen von Schädlingen mit sich, so Vogelsänger. Für die Bekämpfung von Insekten wie der Kieferbuschhornblattwespe und dem Eichenprozessionsspinner hätten in den vergangenen Jahren Millionenbeträge aufgewendet werden müsse. Vor allem ein neuartiger Pilz bereite den Forstleuten Sorgen. "Dothistroma septosporum" heißt der Krankheitserreger, der vom feucht-warmen Klima profitiere und Kiefern befalle. In Brandenburg zeigte er sich bisher vor allem in südlichen Wäldern. Seine Sporen verbreiten sich durch Wind, das macht die Eindämmung schwierig.

Grüne fordern Waldumbau

Kritik am Waldzustandsbericht gibt es von Brandenburgs Grünen. Von einem guten Zustand zu sprechen, sei verfehlt, teilte der umweltpolitische Sprecher Benjamin Raschke am Mittwoch mit. Fast jeder zehnte Baum weise deutliche Schäden auf. Trockene Böden und ein hoher Anteil von Kiefernmonokulturen machen die Bäume stressanfällig gegenüber Klimawandel und Schädlingen, so Raschke. "Hier ist ein konsequenter Waldumbau weg von den Kiefernmonokulturen hin zu weniger stressanfälligen Mischwäldern weiterhin das Mittel der Wahl."