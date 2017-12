Klappe auf, Böller rein - und im Briefkasten knallt's. Für viele scheint es alle Jahre wieder verlockend zu sein, Silvesterkracher in Briefkästen zu werfen. Wegen zunehmender Vandalismusfälle macht die Deutsche Post deswegen auch in diesem Jahr viele Briefkästen über Silvester dicht.

Genaue Zahlen oder Standorte wollte die Post nicht nennen, um mögliche Täter nicht auf die Spur zugänglicher Briefkästen zu bringen. Am 2. Januar sollen die Briefkästen wieder in Betrieb genommen werden, bis dahin können Briefe in Filialen verschickt werden.

Auch Parkscheinautomaten wurden in Berlin in den vergangenen Jahren häufig Ziel von Vandalen mit Feuerwerkskörpern. In den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte etwa bleiben die Geräte in den letzten Tagen des Jahres daher verschlossen. Medienberichten zufolge kostet der Ersatz jedes einzelnen Parkscheinautomaten, der von Böllern zerstört wird, mehrere tausend Euro.