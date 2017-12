Ein halbes Jahr lang sendete radioeins vom Dach des rbb-Fernsehzentrums. Max Rabe sang, es gab Lesungen und lecker Essen. Am Samstag ist die Dachlounge noch für alle offen, am Sonntag nach der Silvesterparty schließt sie. Projektleiter Frank Menzel ist ein bisschen wehmütig.

Programm-Projektleiter Frank Menzel: Wir hatten zum Beispiel am zweiten Weihnachtsfeiertag unseren Radio Day "Vinyl Weihnachten". Die Hörer hatten wir aufgefordert, mit ihren Lieblingsplatten vorbeizukommen, den Lieblingssong zu spielen und die Geschichte dazu zu erzählen. An diesem Tag waren unglaubliche 1.300 Leute da.

rbb|24: Von Juli bis Dezember lief die radioeins-Dachlounge. Es gab Konzerte, Live-Sendungen, Lesungen. Was sind Deine persönlichen Highlights?

Sie wollten natürlich Näheres zum Dach wissen. "Wie jetzt - ein Außenstudio von Radioeins in Berlin?" Natürlich ist es für einen Musiker nicht unattraktiv, auf einer Bühne zu stehen, wo man beim Spielen den Blick über Berlin genießen kann. Es ging auch um die Exklusivität, denn diese besondere Location wird es danach nicht mehr geben. Auch durften jeweils nur 150 Leute zu den Konzerten eingelassen werden - und es gab eine Live-Übertragung.

Was haben die Bands eigentlich dazu gesagt, dass sie beim rbb auf dem Dach spielen können?

Einer meldete sich mal beim Einlass und sagte, er sei der Fahrer von Radioeins-Programmchef Robert Skuppin – so schmuggelte er sich durch. Das war eine Geschichte. Oder es passierte, dass Mikrofone auf waren, die nicht auf sein durften. So waren Besprechungen live im Radio zu hören. Aber das sind die üblichen Live-Pannen, die wohl jeder kennt.

Bis zum 31.12. ist die Dachlounge noch geöffnet. Abschluss ist die komplett ausverkaufte radioeins-Silvesterparty. Wer nochmal aufs Dach will, aber kein Ticket hat, hat am Samstag noch Gelegenheit dazu.

Das Allerletzte, was auf dem Dach stattfinden wird, ist die Schöne Silvesterparty, von 22 bis 5 Uhr. Die 150 Tickets waren innerhalb eines halben Tags verkauft. Auf der Silvesterparty können die Besucher nochmal den tollen Ausblick vom 14. Stock über Berlin genießen.

Was ist jetzt noch geplant?

Wie war es eigentlich für die Moderatoren, vor Live-Publikum zu moderieren?

Für die Moderatoren war es eine tolle Erfahrung. So eine Dreier-Konstellation ist ja auch nicht ganz so einfach: eine Live-Sendung, der Gastro-Betrieb und die Live-Zuschauer in ein Konzept zu packen, war schon eine Herausforderung. Die ist aber geglückt.