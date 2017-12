Das Jahr 2018 bringt für Verbraucher wieder etliche Veränderungen. Die Wichtigsten: Die Grenzen in der EU verlieren für die Konsumenten weiter an Bedeutung. Autokäufer sollten einen wichtigen Termin beachten. Und die Haftungsgrenze für Kartenmissbrauch sinkt.

Außerdem will das Land die Höhe der Zusatzbeiträge an Kitas ab August 2018 begrenzen. Das Gesetz sehe eine Obergrenze vor, die allerdings bisher nicht beziffert ist. Zudem sei eine Meldepflicht für die Kitas geplant, wozu sie welche zusätzlichen Zahlungen von den Eltern erheben.

Das Land Berlin weitet den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung aus. Eltern von Kindern ab einem Jahr haben das Recht auf sieben Stunden Tagesbetreuung ihrer Kleinen in einer Krippe oder Kita. Bisher waren es fünf Stunden täglich. Wer eine längere Betreuungszeit benötigte, musste dies bisher nachweisen. Dies ist künftig erst bei mehr als sieben Stunden am Tag erforderlich.

Empfänger von Arbeitslosengeld können sich künftig in besonders dringenden Fällen einen Vorschuss bar an Supermarktkassen auszahlen lassen. Das Verfahren ist für Menschen gedacht, die kein eigenes Konto haben oder die im Ausnahmefall sofort eine Auszahlung brauchen. Zu den Supermärkten und Drogerien, die sich beteiligen, gehörten Rewe, Penny, Real, dm und Rossmann. Bislang standen in Notfällen Kassenautomaten in den Jobcentern und Arbeitsagenturen bereit. Diese sollen nun aus Kostengründen abgebaut werden. Der Start der Umstellung ist für das zweite Quartal 2018 geplant.