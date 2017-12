Es kommt wieder in Bewegung in die Diskussion rund um die Bebauung der East Side Gallery. David Hasselhoff kämpft für eine unbebauten Streifen und richtet sich per Videobotschaft direkt an Michael Müller. Eine Online-Petition gibt es auch.

US-Künstler David Hasselhoff kämpft erneut gegen die Bebauung an der East Side Gallery. In einer Videobotschaft aus Los Angeles an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) fordert er, keine weiteren Gebäude auf dem ehemaligen Todesstreifen zu errichten. "Baut keine weiteren Häuser mehr an die Berliner Mauer", sagt Hasselhoff in einem Video. Zugleich kündigt der Schauspieler darin seinen nächsten Berlin-Besuch an, um die Proteste zu unterstützen. "Zerstört nicht dieses Denkmal durch weitere Bauten."