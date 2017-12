Alarm? Zehnmal haben Bürger die Polizei in Potsdam um Hilfe gebeten, weil ihnen ein DHL-Paket verdächtig vorkam. Die Beamten konnten Entwarnung geben - zuletzt auch in Königs Wusterhausen. Doch der DHL-Erpresser ist noch nicht gefasst.

Nach der Erpressung des Paketdienstleisters DHL hat die Brandenburger Polizei zwar zahlreiche Hinweise erhalten, aber noch keine heiße Spur. Bisher seien 53 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte Polizeisprecher Mario Heinemann am Dienstagmorgen. Das Hinweistelefon der Polizei ist weiterhin unter 0331/505950 erreichbar. Rund zehnmal hätten Bürger die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Pakete erhalten hatten, sagte der Sprecher weiter. In allen Fällen seien Inhalt und Herkunft aber ohne Einsatz von Spezialkräften geklärt worden.

Einstweilige Entwarnung gab es am Dienstag in Königs Wusterhausen, nachdem dort am Montagabend eine eine Kunststoffflasche mit einer weißen, pulverförmigen Substanz gezündet und eine weitere Flasche im Stadtgebiet gefunden worden war. Ein Zusammenhang mit der aktuellen DHL-Erpressung mit Paketbomben sei nicht erkennbar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vermutlich habe es sich um selbst gebastelte Knallkörper gehandelt. Solche Taten kämen immer mal wieder vor.

Auch in Gransee nördlich von Berlin sowie in Thüringen hatte es am Montag Fehlalarme gegeben.