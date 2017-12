Laut der "Bild"-Zeitung verlangt der Täter das Geld nicht in bar, sondern in der Kryptowährung Bitcoin. Sollte das Geld nicht gezahlt werden, würden weitere Paketbomben verschickt.

Der Absender der Paketbombe in Potsdam fordert angeblich zehn Millionen Euro von DHL. Das berichten am Mittwoch mehrere Zeitungen. Eine offizielle Bestätigung dafür steht bislang noch aus.

Der Erpresser hat bislang offenbar zwei Bomben-Pakete verschickt. Eines ging an einen Elektronikhändler in Frankfurt (Oder). Ein weiteres Päckchen wurde am vergangenen Freitag an eine Potsdamer Apotheke gesendet. Vom Landeskriminalamt Eberswalde aus ermitteln inzwischen 50 Beamte.



Bitcoins werden ausschließlich online und weitestgehend anonym gehandelt, was eine Verfolgung des Geldes erschweren kann.