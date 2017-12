"My Way" hilft Menschen in Wohnungsnot

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Berlin ist angespannt, die Wohnungsnot hat bereits die Mitte der Gesellschaft erreicht. Dabei ist in der Berliner Verfassung das Wohnen als Menschenrecht definiert. Darauf beruft sich "My Way". Deren Berater unterstützen Menschen in Not.