Phosphate in Fleischspieß europaweit erlaubt

Die Brüsseler Behörde will mit der gegenwärtigen Situation Schluss machen, weil sie zu unterschiedlichen Regelungen geführt hat: Einige EU-Staaten, darunter Deutschland, tolerieren die Verwendung von Phosphaten in tiefgefrorenen Fleischspießen - andere nicht.

Tiefgefrorenes Döner-Fleisch darf künftig EU-weit phosphathaltige Zusatzstoffe enthalten. Das hat das Europaparlament am Mittwoch gebilligt. Der Vorschlag des Gesundheitsausschusses, zunächst eine Untersuchung über mögliche gesundheitsschädliche Auswirkungen abzuwarten, verfehlte die notwendige Mehrheit. Die Abstimmung verlief sehr knapp: 373 Abgeordnete stimmten gegen die Genehmigung, 376 wären notwendig gewesen.

Der Döner ist nicht in Gefahr

EU stimmt über Zusatzstoffe in Fleischspieß ab

Döner-Fleisch wird mit Phosphaten versetzt, um ein Austrocknen des Fleisches zu verhindern und so die Haltbarkeit zu verlängern. Murat Yigit von der Sudem Dönerproduktion in Wandlitz sieht zur Nutzung von Phosphat in der Dönerproduktion keine Alternative: "Es gibt keinen Ersatzstoff für Phosphat", sagte er dem rbb Ende November.

Einspruch gegen eine europaweite Tolerierung dieser Zusätze legten vor allem SPD und Grüne im Europaparlament ein. Susanne Melior, Europaabgeordnete für die SPD, plädierte dafür, zunächst die Ergebnisse einer aktuell laufenden Studien abzuwarten. "Über die Zulassung von Zusatzstoffen, die so schöne Namen tragen wie E338 bis E452, sollten wir erst entscheiden, wenn wir gesicherte Erkenntnisse haben", sagte Melior vor der Abstimmung.



Laut einer wissenschaftlichen Studie könne Phosphat als Zusatzstoff in Lebensmitteln nämlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöhen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bewertet diesen Zusammenhang bisher aber als nicht möglich. Allerdings plant die EFSA, die gesundheitlichen Risiken von Phosphat als Zusatzstoff in Lebensmitteln bis Ende 2018 neu zu überprüfen.