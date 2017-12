Beim Brand in einer Garage in Berlin-Köpenick sind nach Angaben der Feuerwehr am Dienstag drei Druckgasbehälter explodiert. In der etwa 100 bis 120 Quadratmeter großen Halle in der Grunewaldstraße war gegen Mittag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr wurde um 12:44 Uhr gerufen und war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, teilte der Lagedienst rbb|24 mit. Weitere Gasbehälter mussten dabei gesichert werden. Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden.