Einbruch in Kfz-Aufbewahrungsstelle in Marzahn - Unbekannte stehlen teures Auto von Polizeigelände

27.12.17 | 18:44 Uhr

Wieder sind Unbekannte in eine Dienststelle der Berliner Polizei eingebrochen und haben ein hochwertiges Auto entwendet. Tatort war ein Gelände am Blumberger Damm in Marzahn. Die Polizei hatte den Wagen erst einen Tag vorher sichergestellt.



Die Einbruchserie bei der Berliner Polizei hört nicht auf. Wieder haben sich Unbekannte Zugang zur Kfz-Aufbewahrungsstelle in Biesdorf verschafft. Dort sind mehrere hundert Autos abgestellt, die die Polizei im Stadtgebiet sichergestellt hat. Wie ein Sprecher am Mittwoch dem rbb sagte, wurde der Zaun am Blumberger Damm eingedrückt.

Audi Q5 war mit falschen Nummernschildern aufgefallen

Während es zunächst geheißen hatte, dass nichts entwendet worden sei, meldete die Polizei am späten Mittwochabend doch den Diebstahl eines Audi Q5. Polizeikräfte hätten das Fahrzeug am Heiligabend sichergestellt, nachdem es gegen 12.50 Uhr in der Märkischen Allee in Marzahn aufgefallen war, unter anderem, weil polnische Kennzeichen angebracht waren, aber keine entsprechende Zulassungsplakette in der Frontscheibe. Als die Beamten die Kennzeichen überprüften, stellte sich heraus, dass sie nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben worden waren. Weil Verdacht auf Diebstahls bestand, wurde das Fahrzeug sichergestellt und zum Sicherstellungsgelände am Blumberger Damm gebracht. Dort sei es nun entwendet worden.



Immer wieder Einbrüche bei der Polizei

Es ist bereits der sechste Einbruch in eine Berliner Polizeidienststelle innerhalb eines halben Jahres. Aus der Aufbewahrungsstelle Biesdorf waren Mitte Oktober zwei sichergestellte Autos geklaut worden. Es handelte sich um sogenannte Spurenträger, weil sie mutmaßlich für Straftaten verwendet wurden. Auch in das Kfz-Sicherstellungsgelände der Polizei an der Belziger Straße in Schöneberg war im Sommer eingebrochen worden. Damals verwüsteten Unbekannte den Innenraum eines Autos, das beim Diebstahl der Goldmünze "Big Maple Leaf" als Fluchtwagen genutzt worden sein soll.

