Einkaufscenter in Schwedt geräumt

Im Einkaufszentrum Oderscenter in Schwedt (Uckermark) ist am Samstag ein verdächtiges Päckchen entdeckt worden. Wie ein Sprecher der Brandenburger Polizei dem rbb sagte, wurde das Gebäude daraufhin geräumt. Aus dem Inneren des Pakets seien merkwürdige Geräusche gehört worden, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Ost. Spezialisten untersuchen demnach derzeit das Paket. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gibt es keinen Zusammenhang mit der DHL-Erpressung.

Ein Unbekannter hatte ein Paket mit Sprengstoff an eine Apotheke am Potsdamer Weihnachtmarkt und an eine Frankfurter Firma geschickt, um einen Millionen-Betrag zu erpessen.

Erst am Feitag war der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg wegen eines verdächtigen Gegenstandes geräumt worden. Es handelte sich aber nur um einen Rucksack, in dem sich ein Handyladekabel befand.