Abstimmung zur Ehe für alle - Bild von enttäuschter von Storch sorgt für Tweet des Jahres

05.12.17 | 16:15

Der erfolgreichste Tweet des Jahres 2017 gilt in Deutschland dem Thema Ehe für alle: Ein Schnappschuss mit dem enttäuschten Gesichtsausdruck der Berliner AfD-Politikerin Beatrix von Storch während der Bundestagsabstimmung darüber ist in den deutschen Twitter-Top-Ten auf dem Spitzenplatz gelandet. Das teilte Twitter am Dienstag mit.



Twitter-Nutzer @justthore postete das Bild mit den Worten: "Die Fahrkarte zum Bundestag: 2,70 Euro. Der Cappuccino im Besucher-Café: 3,50 Euro. Das Gesicht von Beatrix zur #Ehefüralle Abstimmung: unbezahlbar" - und hatte zum Zeitpunkt der Kür 34.509 Likes. Mehr als 14.000 Mal wurde der Eintrag weiterverbreitet. Für die Top Ten ermittelte Twitter das gesamte Engagement der Tweets aus Likes, Retweets und Antworten.

Von Storch reagierte auf den Tweet seinerzeit selbst bei Twitter mit den Worten: "Ehrlicherweise: Ich bin viel trauriger als es da aussieht." In Berlin hatte sich zuvor die rot-rot-grüne Koalition für die Ehe für alle eingesetzt. Am 1.10. wurde das erste homosexuelle Paar in Berlin getraut.

Tweets von Fußballmannschaften auf Platz zwei und drei