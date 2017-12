Explosion in Berlin-Schöneberg beschädigt zwei Häuser

Bei einer Explosion in Berlin-Schöneberg sind in der Nacht zu Dienstag mehrere Fensterscheiben in zwei Mehrfamilienhäusern zerstört worden.

Mehrere Bewohner der Häuser in der Wormser Straße berichten, es habe kurz nach Mitternacht einen lauten Knall und einen Feuerschein gegeben.

Alarmierte Polizisten fanden auf dem Gehweg Reste, die offensichtlich von dem explodierten Gegenstand stammen. Verletzt wurde niemand.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.