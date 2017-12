Eine Fahrradfahrerin ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 30-Jährige auf der Alfred-Jung-Straße unterwegs. Beim Versuch, nach links in die Storkower Straße abzubiegen, stieß die Frau mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Nach jetzigem Stand gehe man davon aus, dass sie das Auto übersehen habe, sagte ein Polizeisprecher.

Durch den Zusammenprall stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich schwer an Kopf, Rücken und Becken. Sie wurde von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Donnerstag und Freitag waren zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Auf der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte war ein 77 Jahre alter Mann gegen eine Autotür geprallt. Ein Taxifahrer hatte die Tür seines Fahrzeugs abrupt geöffnet. Am Freitagmorgen wurde in Spandau eine Frau von einem Lastwagen überrollt. Wie die Polizei mitteilte, war die 77-Jährige auf der Seegefelder Straße unterwegs, als sie der LKW in Höhe

der Zeppelinstraße erfasste. In diesem Jahr sind in Berlin damit bislang neun Radfahrer tödlich verunglückt. Insgesamt gab es 33 Verkehrstote.