Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Moabit ist am Montagmittag eine 84 Jahre alte tote Frau gefunden worden. Sie wurde nach Angaben der Feuerwehr bei Aufräumarbeiten in der ausgebrannten Wohnung entdeckt. Ihr 83-jähriger Mann kam mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt.



In dem sechsstöckigen Wohngebäude in der Ufnaustraße war am späten Montagvormittag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Ein Hausbewohner wurde mit einer Drehleiter gerettet, zwei weitere mit Fluchthauben. Insgesamt seien vier Menschen gerettet worden.