Tausende Autofahrer stehen seit Donnerstagmorgen auf der Heerstraße im Berliner Westen im Stau. Grund ist, dass an der Freybrücke in Richtung Innenstadt derzeit nur eine Spur befahrbar ist. Wie lange die Sperrung an der Baustelle noch andauert, ist unklar.

An der Freybrücke wird seit vier Jahren gebaut. Die Arbeiten sollen in wenigen Tagen beendet werden. Ein genauer Termin dafür aber ist noch nicht bekannt. Die Brücke gilt als eine der am stärksten befahrenen in Berlin. Im Schnitt sind dort täglich 50.000 Autos unterwegs.