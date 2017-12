Geldkarten-Betrüger klauen in Berlin am häufigsten

Verdeckte Kameras, gefälschte Tastaturen: die Zahl der manipulierten Geldautomaten in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich gestiegen. Und nirgendwo gibt es so viele Datendiebstähle wie in Berlin.

In keinem anderen Bundesland pfuschen Betrüger so häufig an Geldautomaten herum, wie in Berlin. Im vergangenen Jahr manipulierten Täter 270 Mal Automaten in der Hauptstadt. Das ist mehr als die Hälfte aller Fälle bundesweit. Zum Vergleich: An Position zwei kommt Nordrhein-Westfalen mit 67 Fällen.



In ganz Deutschland wurden in den ersten elf Monaten dieses Jahres fast 480 solcher Attacken registriert, wie die zuständige Sicherheitsfirma Euro Kartensysteme am Samstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 344, im Gesamtjahr 2016 dann 369 Fälle. Wie viele einzelne Automaten manipuliert wurden, wird nicht gezählt.