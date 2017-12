Gerichtsvollzieher halten sich an den Feiertagen zurück

Säumige Steuerzahler in Brandenburg bekommen über die Feiertage keinen Besuch vom Gerichtsvollzieher. Wie in den vergangenen Jahren wollen sich die Finanzämter vom Samstag bis zum Jahresende an den sogenannten "Weihnachtsfrieden" halten, teilte das Finanzministerium mit.

Während der Weihnachtstage solle sich niemand Sorgen wegen Steuerrückständen machen müssen, sagte Finanzminister Christian Görke (Linke). Man wolle demnach alle Maßnahmen unterlassen, die für Steuerzahler belastend sein könnten.

Mit einer Ausnahme: Drohe zum Beispiel durch Verjährung ein endgültiger Steuerausfall, gelte die Weihnachtspause nicht, teilte das Ministerium mit