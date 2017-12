Tote in Wedding

Die Berliner Polizei hat die Frau identifiziert, deren Leiche einen Tag vor Heiligabend in Wedding auf der Straße gefunden wurde. Mit der Veröffentlichung eines Portraitfotos erhoffen sich die Ermittler der Mordkommission Hinweise zu der Getöteten.

Die Berliner Polizei hat die Frau identifiziert, deren Leiche am Samstag in Berlin-Wedding entdeckt worden war. Es handele sich um eine 55-Jährige aus Berlin-Reinickendorf, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In der Hoffnung auf Hinweise veröffentlichte die Polizei ein Porträtfoto der Frau. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Frau in der vergangenen Woche gesehen haben.