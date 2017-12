Bild: imago stock&people

Tödliche Unfälle in Berlin - Mahnwachen für getötete Radfahrer

02.12.17 | 11:38 Uhr

In Berlin soll am Samstag an die beiden Radfahrer erinnert werden, die in den vergangenen Tagen durch Unfälle zu Tode kamen. Wieder war ein Mann gegen eine plötzlich geöffnete Autotür geprallt, wieder gab es einen tödlichen Vorfall mit einem rechtsabbiegenden Lkw.

Für die beiden kürzlich in Berlin getöteten Radfahrer soll es am Samstag Mahnwachen geben. Dazu aufgerufen hat die Initiative Volksentscheid Rad. Sie kündigte ein Treffen um 14.00 Uhr in Berlin-Mitte an, wo am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen war. Nach einem Fahrradkorso solle dann um 16.30 Uhr in Spandau an eine Kundgebung für eine getötete Frau geben.



Auf der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte war ein 77 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen eine Autotür geprallt. Ein Taxifahrer hatte die Tür seines Fahrzeugs abrupt geöffnet. Der Radfahrer erlag am Donnerstagabend seinen Verletzungen. Am Freitagmorgen wurde dann in Spandau eine Frau von einem Lastwagen überrollt. Wie die Polizei mitteilte, war die 77-Jährige auf der Seegefelder Straße unterwegs, als es in Höhe

der Zeppelinstraße zu dem Zusammenstoß mit dem Lkw kam. Die Frau starb noch um Unfallort. Schwere Verletzungen zog sich zudem ein ebenfalls 77 Jahre alter Radfahrer am Freitag in Kreuzberg zu, als er von einem rechtsabbiegenden Laster erfasst wurde. Der Lkw bog nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf ein Grundstück ab, der Senior war auf dem Radweg der Prinzenstraße in Richtung Gitschiner Straße unterwegs. Das Unfallopfer wird derzeit im Krankenhaus behandelt.



In diesem Jahr sind in Berlin damit bislang neun Radfahrer tödlich verunglückt. Insgesamt gab es 33 Verkehrstote.





Sendung: Inforadio, 01.12.2017, 18.00 Uhr