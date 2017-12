Bild: imago/BE&W

Größenwahn durch zu viele Weihnachtsgeschenke - "Und wo ist jetzt meine Feuerwache?!"

23.12.17 | 15:27 Uhr

Der Wunschzettel meines fünfjährigen Sohnes war vergangene Weihnachten erstmals echt lang - und wurde weitgehend erfüllt. Das sorgte nicht für ein besinnliches Fest, sondern für ein größenwahnsinniges Kind. Dieses Jahr wird alles besser. Bestimmt. Von Sabine Krüger

Alles fing ganz harmlos an. Mitte November verfasste ich gemeinsam mit meinem Sohn einen Wunschzettel für Weihnachten. Mein damals Fünfjähriger schrieb ihn erstmals selbst, ich verriet die Buchstaben. Er war eifrig dabei und ich freute mich, wie schön er schon Buchstaben malen konnte. Am Ende standen ziemlich viele Wünsche da. Sein Hauptwunsch - fliegen zu können - fehlte. Alles andere stand darauf: eine Polizeiwache, eine Feuerwache, ein Kran (mit Fernbedienung) und ein Auto (unbedingt ebenfalls ferngesteuert). Ohne es zu bemerken, hatte ich mich mit ihm zusammen in äußerst kapitalistische Gefilde begeben. Die Rechnung dafür bekam ich nach dem Fest. Doch dazu später.

Großeltern, Tanten und Freunde wollten schenken

Der Wunschzettel wanderte Ende November in einen Briefumschlag. "An den Weihnachtsmann" pinnte das Kind in übergroßen Lettern darauf und warf ihn eigenhändig in den Briefkasten, von wo aus er ins brandenburgische Himmelpfort gebracht werden sollte. Der Weihnachtsmann antwortete sogar postwendend. Ein freundlicher Vordruck informierte mein Kind, man werde sich bemühen, Wünsche zu erfüllen. Wie niedlich.



Anfang Dezember ging der Rummel dann los. Großeltern, Tanten, Freunde fragten an – sie alle wollten schenken. So wie im Vorjahr. Doch damals hatte der Vierjährige noch gar keine eigenen Wünsche geäußert. Nur wir hatten ein paar überschaubare Vorschläge gemacht, wodurch sich die Flut von ganz allein in Grenzen hielt. Davon waren wir nun, Weihnachten 2016, weit entfernt.

Post von einem Fünfjährigen für den Weihnachtsmann in Himmelpfort - kommt auch ohne Briefmarke an

Der Weihnachtsmann konnte die Sachen kaum tragen

Als der Weihnachtsmann am Heiligabend klingelte, konnte er die vielen Pakete kaum schleppen. Namhaftes Markenspielzeug kommt nämlich nicht kleinteilig verpackt in handlichen Kistchen, sondern weitgehend zusammengebaut in mannshohen Verpackungen. Die Großeltern aus Süddeutschland hatten eines davon (den Kran) auf den Weg gebracht, die Spandauer Oma hatte in die Polizeiwache investiert, der Patenonkel sich dem ferngesteuerten Auto gewidmet und auch sonst hatte jeder noch ein paar Extra-Sets verpackt und ans Kind adressiert. Der Weihnachtsmann, unser Nachbar Peter, verlas mit seinem unnachahmlichen schwäbischen Akzent wie unfasslich toll unser Kind sei. Es war eine lange Liste: Er hatte sein Seepferdchen gemacht, sich vorbildlich um kleinere Kinder im Kindergarten gekümmert und war überhaupt der Sonnenschein seiner Eltern gewesen.



Oma, Großtanten und alle anderen Erwachsenen waren entzückt hinter ihren Kameras verschwunden, als dann ein Geschenk nach dem anderen an das Kind übergeben wurde. Er kam kaum mit stapeln nach. Und ich merkte, wie sich langsam ein schlechtes Gefühl einstellte. So viel Zeug.

Das Kind hatte eindeutig einen Geschenke-Overload

Nun gut, für einen Rückzieher war es zu spät. Also wurde der Weihnachtsmann schnell verabschiedet und sich exzessiv dem Auspacken hingegeben. Zunächst waren viele Freudenjauchzer zu hören. "Ein Kran", "die Polizeiwache". Doch umso kleiner die Geschenke wurden, umso leiser wurden die Jubelrufe. Die berittene Polizeitruppe fand schon kaum noch Anklang, der Schlafanzug landete direkt in der Ecke. Und dann kam die Frage, vorwurfsvoll und mit ungläubigem Blick: "Und wo ist jetzt meine Feuerwache?!" Die hatte der Weihnachtsmann nicht geschafft. Kran und Polizeiwache wurden dann trotzdem in Betrieb genommen und bespielt. Aber schon beim Ins-Bett-Gehen kam wieder die Frage auf, warum – in Himmels Namen – die ersehnte Feuerwache fehle. Wie das sein könne. Dann flossen die Tränen. Mein dezenter Hinweis, ich hätte doch gesagt, ALLE Geschenke würde der Weihnachtsmann vielleicht nicht bringen, wurde – wie offenbar schon im Vorfeld – gepflegt überhört. Missmutig stieg er ins Hochbett. Lustlos und desinteressiert wickelte mein Kind in den Folgetagen weitere Geschenke von Verwandten, Freunden und Nachbarn aus. Polizeiwache und Kran standen herum, wir spielten viele Brettspiele. Was er auch geschenkt bekam: Bücher, CDs, Figürchen – nichts war das richtige. Falsche Farbe, falsche Sachen überhaupt. Dass da überhaupt schon wieder etwas ausgepackt werden musste, grenzte an Majestätsbeleidigung. Die Laune war rundweg schlecht, viele Wutanfälle füllten unsere Tage. Nicht einmal das Mittagessen war noch genehm. Das gottgleiche Kind war enttäuscht. Im Nachhinein muss ich sogar sagen: Es war rundweg überfordert von so viel materieller Flut. Erst Mitte Januar, als sich die Tage wieder normalisiert hatten, kam auch mein "normales" Kind wieder zum Vorschein.

In diesem Jahr wird alles anders

In diesem Jahr haben wir natürlich wieder einen Wunschzettel geschrieben. Lang ist der auch. Das blieb nicht aus, denn jetzt ist der Sohn ein Schulkind und des Schreibens halbwegs mächtig. "Ais Etsch 5" (gemeint ist der Film "Ice Age 5") steht ganz oben. Doch erfüllt werden wird nur ein einziger Wunsch davon. Von allen Verwandten gemeinsam. Klein ist das Geschenk zwar mitnichten, aber wir Eltern freuen uns auch darauf und man kann damit gemeinsam jede Menge Frust loswerden: Das Kind kriegt einen Kicker. Der Rest ist Schweigen. Und ein neuer Schlafanzug.