Die Rettungsversuche blieben erfolglos: In Marzahn ist ein Einjähriger nach einem Brand in einer Wohnung gestorben. Zwei Erwachsene und zwei Kinder konnten aus der 11. Etage gerettet werden.

In Berlin-Marzahn ist ein einjähriges Kind nach einem Wohnungsbrand gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.



Der Brand war aus noch nicht geklärter Ursache am Dienstagmorgen in der Sella-Hasse-Straße ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr kurz nach 5:30 Uhr habe es dort "lichterloh" gebrannt. Die Mieter alarmierten selbst die Feuerwehr.



Zwei Erwachsene und zwei Kinder konnten von der Feuerwehr vom Balkon in der 11. Etage gerettet werden. Der Einjährige habe sich noch in der Wohnung befunden und sei von der Feuerwehr leblos aus der Wohnung geholt worden, teilte die Polizei weiter mit. Reanimationsversuche seien erfolglos verlaufen.

Die vier Geretteten - eine 28-jährige Frau, ein 38-jähriger Mann sowie ein Fünfjähriger und

ein Säugling - kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Auch andere Anwohner wurden mit Atembeschwerden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.



Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Wohnung brannte aber

völlig aus. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort.