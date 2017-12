Bild: rbb/Matthias Bartsch

39 Wohnungen unbewohnbar - Biesdorfer Hochhaus ist nach Brand komplett gesperrt

05.12.17 | 17:05 Uhr

Nach dem Hochhausbrand in Berlin-Biesdorf am Wochenende dürfen die Mieter bis auf Weiteres nicht in ihre Wohnungen. Einige schliefen zunächst in einer Flüchtlingsunterkunft. Nun hat der Bezirk für einen Teil der Mieter eine andere Lösung gefunden.



Das zehngeschossige Hochhaus in Biesdorf, in dem es am Samstag gebrannt hat, darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Das teilte ein Sprecher des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf am Dienstag mit. Bei einer Begehung durch die Brandaufsicht seien "erhebliche Schäden" festgestellt worden, so der Sprecher gegenüber rbb|24. Nun müsse ein Statiker das Gebäude prüfen. Die 39 Wohnungen des Plattenbaus in der Cecilienstraße würden für längere Zeit unbewohnbar sein sein. Bei dem Brand am vergangenen Samstag waren 22 Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Das Feuer hatte sich vom 3. Stock aus bis ins Dach ausgebreitet. Die Feuerwehr musste 20 Menschen aus dem Gebäude retten. 16 konnten mit Schutzhauben über die Treppe fliehen, vier über eine Drehleiter.

Bewohner schliefen zunächst in Flüchtlingsunterkunft

Die Polizei geht weiter von Fahrlässigkeit als Ursache aus. Das Feuer sei in der Küche einer Wohnung im 3. Stock ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag zu rbb|24. Die näheren Umstände seien noch ungeklärt. Wie die Berliner Zeitung berichtet, haben ein Treppengeländer aus Holz und eine "nicht zeitgemäße Isolierung" von Elektroleitungen die Brandentwicklung begünstigt. Für die Bewohner wurden in der Nacht zum Sonntag Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft bereitgestellt. Allerdings schliefen dort in der Nacht nach dem Brand nur wenige. Offenbar kamen die anfangs bei Verwandten oder Bekannten unter. Inzwischen wurden 20 Mieter in Hotels und Pensionen untergebracht. Die Unterbringung der Mieter ist eigentlich Sache des Vermieters, in dem Fall der Berlin Brandenburgischen Wohnungsbaugenossenschaft. "Da, wo es hakt, wird der Bezirk natürlich auch weiterhin für schnelle Hilfe sorgen", sagte Bürgermeisterin Dagmar Pohle am Dienstag.

