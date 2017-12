dpa/Maurizio Gambarini Audio: radioeins | 05.12.2017 | Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Interview | Erpressung von DHL - "Paketerpressungen sind kein besonders kluges Mittel"

06.12.17 | 07:49 Uhr

50 Ermittler fahnden mittlerweile nach dem Erpresser, der eine Paketbombe in eine Potsdamer Apotheke liefern ließ. Nach Ansicht des Erpresser-Experten und Krisenforschers Frank Roselieb werden sie den Täter bald schnappen - denn er macht einige Fehler.

rbb: Herr Roselieb, der Zeitpunkt im Fall der Potsdamer Paketbombe war kurz vor Weihnachten, dann der QR-Code über den man die Erpresserbotschaft lesen konnte – das klingt alles recht gut vorbereitet. Sind da Profis am Werk?

Frank Roselieb: Das mag auf den ersten Blick so aussehen, bei genauerem Hinsehen machen die Täter aber gerade recht viele Fehler auf einmal. Einerseits ist DHL kein wirklich gutes Opfer, da würde man sich üblicherweise Unternehmen suchen, die man auch als Kunde leichter boykottieren kann. Wenn Sie irgendwo bei Amazon was bestellen, dann wählt der Lieferant aus, welchen Paketdienstleister er wählt. Da haben Sie also gar nicht die Möglichkeit, zu sagen: ‚DHL-Pakete nehme ich momentan nicht mehr an‘. Da wäre es praktisch klüger gewesen, beispielsweise Schokoladenhersteller in der Weihnachtszeit zu erpressen, die können Sie tatsächlich boykottieren und sagen: ‚die Marke lass ich jetzt erstmal weg‘. Das Zweite ist, dass Paketerpressungen generell kein besonders kluges Mittel sind. Einerseits hinterlassen Sie am Paket und auch auf dem Weg ziemlich viele Spuren. Die meisten ahnen gar nicht, was die Polizei heute alles rauskriegen kann. Teilweise müssen Sie sich online bei solchen Paketstationen anmelden, dann kann man über die E-Mail-Adresse die IP-Adressen zurückverfolgen. Also Dagobert, der vor vielen Jahren ein Berliner Kaufhaus erpresst hat, hatte es da wesentlich einfacher, weil die Technik einfach noch nicht so weit war. Das heißt, eigentlich machen die Täter momentan mehr Fehler, als dass sie etwas richtig machen. Das scheinen eher Amateure zu sein, die auf das schnelle Geld vor Weihnachten hoffen. Aber das wird schwierig werden.

Das klingt jetzt danach, als hätten wir die Täter eigentlich bald geschnappt. Oder was erwarten Sie bei den Ermittlungen jetzt?

Es gibt im Jahr ca. 7.500 bis 8.000 Erpressungen gegen Unternehmen. Davon wird der überwiegende Teil auch tatsächlich realisiert. Die drohen also nicht nur, sondern hinterlassen auch entsprechende Spuren. Deshalb ist die Aufklärungsquote relativ hoch. Etwa drei von vier Tätern werden gefasst und auch verurteilt - und auch bei diesem DHL-Fall gehe ich eigentlich davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann, den Täter zu überführen. Die meisten Täter werden bei der Geldübergabe gefasst, denn ein Paket zu verschicken, das kriegt man gerad noch hin, aber eine Giro-Überweisung für mehrere Millionen Euro entgegenzunehmen – das wird nicht klappen. Da muss man sich schon andere Möglichkeiten und Wege überlegen. Und da kann dann auch die Polizei die meisten dieser Täter tatsächlich fassen.

Sie haben sich ja viele solcher Fälle genauer angeschaut. Was könnte hinter diesem stecken? Welches Tätermotiv? Also warum gerade Pakete? Wer könnte das machen?

Wir wissen aus der Krisenforschung, dass die meisten der Täter nicht unbekannt sind. Das sind also Täter, die schon andere Straftaten in der Vergangenheit begangen haben. Meistens vergleichsweise kleinere Fälle. Das ist der klassische Einbrecher, der klassische Bankräuber, der so etwas dann als weitere Tat plant. Der hofft auf das große Geld, um sich dann damit dann zur Ruhe setzen zu können. Das klappt aber nicht. Meistens sind es Personen, die aus dem Affekt heraus oder einer persönlichen Notlage handeln. In anderen Fällen, war das bei einem Supermarkt ein gescheiterter Architekt, der hochverschuldet war, dem auch hohe Strafzahlungen von seinen Kunden drohten und er dachte eben auf dem Wege alles leicht erledigen zu können, aber da hat er sich gewaltig getäuscht.

Ihr Institut hat errechnet, dass jedes Jahr bis zu 8.000 Drohungen bei Firmen eingehen, also 150 im Schnitt pro Woche. Wie kann es denn sein, dass wir da fast nie etwas von mitbekommen?

Dass der Fall DHL öffentlich wurde, ist die große Ausnahme. Wahrscheinlich auch, um das nicht in Richtung Terrorismus umdeuten zu müssen. Normalerweise hat keine Seite irgendein Interesse daran, so einen Fall öffentlich zu machen. Die Polizei fürchtet natürlich, das Trittbrettfahrer auftreten. Dann ist es für Sie sehr schwer zu erkennen, wer der echte Täter ist und wo sich nur jemand dranhängt. Das Opferunternehmen, in diesem Fall DHL, hat auch kein großes Interesse. Die wissen natürlich, dass sie erpresst werden können, die wissen auch, dass sie dagegen nicht allzu viel machen können. Die übergeben den Fall zügig der Polizei. Trotzdem bleibt der Firmenname natürlich in der Öffentlichkeit mit diesem Thema, gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, unveränderbar verknüpft. Auch der Täter hat kein Interesse daran, zu diesem Zeitpunkt den Fall öffentlich zu machen, weil er natürlich im Kern befürchten muss, dass er beispielsweise leichter enttarnt wird, wenn es entsprechend mehr Menschen gibt, die von diesem Fall wissen und die Augen aufhalten.

