Sie müssen erst einmal eine Beziehung mit ihrem Gegenüber herstellen. Es muss eine gleiche Funkwellenlänge da sein, auf der man kommunizieren kann, um dann später, wenn die Beziehung stabil ist, auch über Daten, Zahlen und Fakten zu sprechen. Aber zunächst geht es darum, den Menschen dort abzuholen, wo er steht. Und das ist in der Regel ein Gefühl oder ein Bedürfnis, das er meistens in solchen Situationen auch äußert. Also ihn zunächst auf den Ärger, auf die Wut ansprechen, die man sieht: 'Ich sehe, da ist ganz viel Emotion bei Dir, kannst Du erklären, wo die herkommt?' Ihn zunächst dort abholen, wo er steht.

Was sollte man tun, wenn es dann ums Inhaltliche geht? Wenn Sätze fallen, wie 'Die Asylbewerber greifen deutsche Frauen an' oder 'Die Politiker erhöhen jetzt auch noch ihre Diäten'. Das sind Dinge, die tatsächlich passiert sind, die aber so allgemein nicht stehengelassen werden können. Wie geht man dann damit um?

Genau das sagen: 'Ja, das stimmt, da gibt es Dinge, die sind nicht in Ordnung. Es gibt auch Dinge, die bestimmte Gruppierungen tun, mit denen wir nicht einverstanden sein können. Aber: Das kann ja jetzt nicht an allen Flüchtlingen liegen, und es kann nicht sein, dass du das jetzt einer bestimmten Gruppierung zuordnest.' Also differenzieren: Was stimmt, und was ist Fantasie? Welche Angst steckt dahinter, welches Gefühl des ungerecht-behandelt-seins? Das sind Dinge, mit denen ich versuchen kann, zunächst mal eine stabile Beziehung zu diesem Menschen herzustellen. Und dann mit ihm über die tatsächlichen harten Fakten zu diskutieren.